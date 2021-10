Alessandra Celentano definisce “grossa” Serena, Todaro: “Vai a giudicare Miss Italia” (VIDEO)

Le parole di Alessandra Celentano su Serena

Nella puntata di Amici 21 in onda oggi, domenica 31 ottobre, su Canale 5 c’è stata una polemica che ha visto protagonista Alessandra Celentano per una frase davvero poco carina nei confronti della ballerina Serena, allieva di Raimondo Todaro.

La giovane si è esibita in culotte in una coreografia modern dimostrata dalla professionista e coreografa Elena D’Amario. Il mostrarsi con questi abiti è stato di conseguenza a quello che era successo la scorsa settimana. La Celentano, infatti, nel momento in cui si doveva esibire Dario aveva chiesto perché non lo facesse in culotte, così da vedere bene gambe e linee. E da lì era nata una piccola discussione sulla scelta di certi abiti invece di altri per interpretare le coreografie.

Da lì era venuto fuori che Serena aveva detto che non avrebbe avuto nessun problema a ballare in culotte. Mentre la Celentano aveva fatto un’espressione di disaccordo e precedentemente le aveva anche detto che lei era perfetta per lo stile hip hop e indossando pantaloni larghi. Così oggi la ballerina e il suo professore Raimondo Todaro hanno voluto fare queste coreografia con questa tenuta proprio per dare una dimostrazione alla maestra. E soprattutto per dare un messaggio positivo al pubblico.

Finita l’esibizione, Alessandra Celentano non ha apprezzato e ha definito l’allieva “grossa”. “Il tuo fisico a me non piace perché sei grossa, sei tanta. Per me sei grossa più che tonica”. Ovviamente lei parla sempre a livello di danza. Ma questa cosa comunque non è per niente piaciuta, specialmente per il messaggio che passa anche ai giovani. Ed è nata una discussione molto accessa specialmente con Raimondo Todaro, veramente arrabbiato con la collega.

Nel video notiamo anche alcune facce dei compagni di Serena. Ad esempio Albe, che ha una relazione con la ballerina, ha fatto una faccia di vero e proprio dissappunto alle parole della Celentano. Mentre in un’inquadratura su Serena si nota alle spalle Dario con la faccia tra le mani.

Potete rivedere quanto successo sil sito di Witty TV.

