1 La crisi di Dayane Mello

Non sono state settimane facili per Dayane Mello. Come sappiamo infatti la modella brasiliana sta affrontando la perdita di suo fratello Lucas, morto a soli 27 anni a seguito di un terribile incidente. Nonostante la difficoltà del momento però, la Mello ha deciso, su consiglio della sua famiglia, di rimanere nella casa del Grande Fratello Vip 5, non potendo volare in Brasile per via della pandemia. Pur avendo tirato fuori una grande forza, qualche ora fa Dayane ha avuto un nuovo crollo, ed è così scoppiata in lacrime. Ma vediamo quello che è accaduto.

Ieri sera la modella ha avuto modo di parlare nuovamente con suo padre. Tuttavia una volta uscita dal confessionale, Dayane Mello ha avuto una crisi di pianto e si è così sfogata. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Sono passate 2 settimane, ho sentito papà e lui piangeva ancora. Sto male a vederlo così, non se lo merita. È troppo bravo il mio papà. Odio vedere le persone che amo soffrire. Mi fa stare malissimo. Lo odio, non c’è cosa peggiore. Dio sa quello che fa, io dovevo essere qui. D’inverno al lago, mia figlia a scuola. Sarei rimasta da sola, nel silenzio. Il GF è stato un regalo per pensare al futuro e ai sogni. Non lo dimenticherò mai. La vita è così breve mamma mia. Adesso ancora di più, in un modo ancora più forte quando uscirò ho bisogno di tempo per me stessa e per mia figlia. Non sono ambiziosa, non me ne frega niente. Devo essere una mamma stupenda. Comunque grazie per stare con me”.

A consolare Dayane Mello è stata niente meno che Giulia Salemi, dopo il riavvicinamento degli ultimi giorni. Leggiamo le parole dell’influencer.