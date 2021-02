1 Lutto per Dayane Mello

Una notizia arrivata pochi minuti fa ha scosso la famiglia di Dayane Mello. Juliano, fratello della modella che abbiamo conosciuto grazie a lei e alla sorpresa fatta durante il GF Vip, ha postato una storia su Instagram dove faceva sapere a tutti della prematura morte di uno dei suoi fratelli. Facciamo riferimento a Lucas, di soli 27 anni.

Ancora non si hanno informazioni dettagliate su quanto successo, ma solo l’annuncio da parte di Juliano: “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello”, ha scritto il fratello di Dayane Mello su Instagram. E ancora: “Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Inviato energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”.

Storie Instagram – Juliano Mello

Sempre Juliano su Instagram ha postato una bellissima foto (QUI) insieme a Dayane Mello e ai suoi fratelli, con la seguente didascalia: “Questo è stato uno dei giorni più felici della nostra vita. Il nostro primo viaggio in famiglia è stato indimenticabile, ed è stato tutto grazie a Dio per aver creato una bellissima famiglia e grazie a lei Dayane Mello che siamo riusciti a realizzare tutti questi e molti altri sogni. Sei il nostro angelo custode e se necessario “Io do la mia vita per salvare la tua … te l’ho già detto che varia più volte, giusto?”, si legge nel post.

L’accaduto non è ancora stato comunicato a Dayane Mello, che saprà solo in giornata (come giusto che sia) cosa è successo a suo fratello. Trovandosi nella Casa del GF Vip, ovviamente, la modella brasiliana, così come gli altri concorrenti, non ha alcun contatto con l’esterno e di conseguenza solo tramite il confessionale verrà a conoscenza del fatto.

Noi di Novella2000.it molto dispiaciuti per l’accaduto ci stringiamo intorno alla famiglia di Dayane e mandiamo le nostre più sentite condoglianze.