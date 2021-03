Dayane Mello al mare in compagnia di Leonardo DiCaprio: le foto del passato

2 Dayane Mello con Leonardo DiCaprio

Dayane Mello e le foto del passato che non ti aspetti. La quarta classificata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, una volta terminata la sua esperienza nel reality, si è presa una pausa dalla tv. Da qualche settimana sta infatti recuperando il tempo perduto con sua figlia Sofia e ha espressamente detto di non voler più parlare del GF Vip.

In una delle ultime interviste rilasciate Dayane ha parlato del suo rapporto con Rosalinda Cannavò, con la quale ha vissuto un rapporto di amicizia molto intenso all’interno della casa. La modella brasiliana ha raccontato di aver avuto un contatto con l’attrice, parole che hanno riacceso le speranze dei tanti fan delle due.

Ma intanto sul web la Mello, anche grazie alla popolarità ottenuta all’estero, è al pari dei suoi ex coinquilini sempre al centro dell’attenzione. Nelle ultime ore sono apparse online alcuni scatti del suo passato che sono stati riportati alla luce dal profilo Twitter de Il Menestrelloh. Nelle foto in questione Dayane appare al mare in compagnia di Leonardo DiCaprio.

In queste foto d’annata vediamo Dayane Mello in compagnia dell’attore, premio Oscar nel 2016 per la sua interpretazione nel film Revenant. Gli appassionati di cinema avranno senz’altro riconosciuto anche Jonah Hill che recitò al fianco di DiCaprio nella pellicola The Wolf of Wall Street, che valse a Leo una delle sue tante nomination ai prestigiosi premi riservati ai migliori interpreti della settima arte. Attualmente non ci sono ulteriori informazioni in merito a queste foto e non sappiamo a quando risalgono.

Le news non sono finite qui