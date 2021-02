1 Il look elegante di Dayane Mello

Siamo nel pieno della puntata del Grande Fratello Vip. Tante le dinamiche che verranno affrontate e alcune di esse vedono protagonista proprio Dayane Mello. La brasiliana infatti dopo il lutto vissuto per la morte del fratello Lucas, ha avuto anche uno scontro (con il passare delle settimane) con Rosalinda Cannavò. La modella non ha gradito alcune sue scelte e il non essere stata coinvolta in tutto questo. Le due hanno chiarito, ma nonostante ciò Dayane risulta essere inquieta. Questa sera dunque verrà fatta luce su questa situazione. Ma non solo!

Come dicevamo in questo articolo ci concentreremo sul look sfoggiato per questa sera da Dayane Mello che, come al solito, ha sorpreso tutti. Ancora una volta.

Ma cosa indossa questa sera Dayane Mello, dopo il completo griffato Alexander McQueen? La modella per questa sera veste un lungo abito rosso in seta. Il brand di riferimento è Alessandra Rich, mentre il prezzo che corrisponde al look è di 2190 Euro totali, come riportato da Manuel Di Gioia.

E voi che ne pensate? Vi piace il look, assai elegante, scelto da Dayane Mello per questa sera? Intanto continuate a seguirci per altre informazioni sul GF Vip e i suoi protagonisti e per la solita rubrica dedicata ai look.