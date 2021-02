Tutto sull’outfit di Dayane Mello

Puntata incandescente quella del Grande Fratello Vip, che come al solito vede protagonista proprio Dayane Mello, come al centro delle dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Ma ad incuriosire è la solita rubrica dedicata agli outfit. Nella messa in onda di lunedì abbiamo visto la modella vestire The Attico. E questa sera?

Nella puntata di oggi Dayane ha scelto di vestirsi interamente di rosso, con una giacca e dei pantaloni in pelle. Un look molto aggressivo e sensuale! La brasiliana ha voluto stupire tutti, ancora una volta.

La giacca indossata da Dayane Mello è griffata da Alexander McQueen e costa la bellezza di 5290 Euro. Ma non è finita, perché abbiamo il costo anche dei pantaloni, che corrisponde a 890 Euro. Ecco tutte le informazioni gentilmente riportate da Manuel Di Gioia. Vediamo nel post sottostante tutte le informazioni riportate dall’esperto di moda.

Che ne pensate di questo bellissimo abito indossato da Dayane Mello per la puntata del Grande Fratello Vip?

Potrebbero interessarti anche:

Giulia Salemi sfoggia un outfit pazzesco per la puntata del GF Vip

Matilde Brandi in passato è stata professoressa ad Amici per un giorno!

Alessia Marcuzzi: ecco chi sono le sue vippone preferite

Novella 2000 © riproduzione riservata.