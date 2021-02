1 Il look di Dayane Mello

Siamo nel pieno della puntata del Grande Fratello Vip e come al solito al centro delle dinamiche della Casa non può che essere protagonista Dayane Mello, che da 5 mesi a queste parte ha dato tanto al programma. Ad incuriosire questa sera, come al solito, l’immancabile rubrica dei look dei vipponi. In questo articolo ci concentreremo proprio sull’outfit della modella, dopo aver conosciuto tutte le curiosità su quello di Elisabetta Gregoraci.

In queste settimane la brasiliana ha vestito capi di alta moda e dei brand più importanti in Italia e nel mondo. Dayane Mello cosa ha deciso di indossare quest’oggi? Stando a quanto trapela la bella amazzone veste un abito firmato The Attico by Vinicio Boutique, come riportato dal suo profilo ufficiale.

Un look sempre innovativo e ricercato, quello di Dayane Mello, dopo l’omaggio al suo Brasile nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Ma qual è il costo? Dalle informazioni fornite da Manuel Di Gioia il top ha un costo di 2333 Euro, mentre la gonna 990 Euro.

E questa sera che ne dite di questo outift? Continuate a seguirci per tutte le altre curiosità sul programma e i concorrenti ancora in gara.