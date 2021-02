1 Il look di Elisabetta Gregoraci

Una nuova diretta del Grande Fratello Vip 5 è appena iniziata, e come ogni puntata l’attenzione del web è immediatamente rivolto agli outfit dei concorrenti. Come sempre a non passare inosservato è stato anche il look di Elisabetta Gregoraci, che anche stasera è giunta in studio per assistere alla puntata dal parterre degli ex Vipponi che hanno già lasciato la casa.

Come è ormai noto, la conduttrice di Battiti Live è un’icona di stile e di eleganza, e dopo il meraviglioso vestito della scorsa diretta, il pubblico si è chiesto come ci avrebbe stupito stavolta Elisabetta. Ma cosa indossa questa sera la presentatrice e quale outfit ha scelto per questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 5? Scopriamolo insieme.

Come si svela la stessa Elisabetta Gregoraci sui social, questa sera la conduttrice ha scelto un bellissimo abito interamente firmato da Marco Bologna. Le scarpe invece portano il marchio di Aquazzurra!

Anche stasera dunque il look di Elisabetta ha conquistato il cuore del pubblico. Come ci sorprenderà la Gregoraci per le ultime puntata del Grande Fratello Vip 5? Non resta che attendere per scoprirlo.