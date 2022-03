1 GF Vip 6, l’attacco di Dayane Mello

Sappiamo fin dall’inizio del percorso di Soleil Sorge che la gieffina è amica di Dayane Mello. Quest’ultima, ogni volta che l’altra è andata al televoto, ha sempre attivato tutte le sue fan per far in modo di votarla e salvarla dall’eliminazione. Purtroppo, però, ieri sera non è stato sufficiente e la vippona ha dovuto abbandonare la Casa. La Mello stava seguendo il GF Vip e nel mentre stava anche facendo una diretta su Instagram.

Non appena Soleil è stata eliminata dal reality ha fatto delle accuse pesanti al programma e ha parlato della sua mancata vittoria nella passata edizione, che ha visto trionfare Tommaso Zorzi. Ecco il video e il discorso completo riportato anche da Biccy:

Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa. Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro. Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri. Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa? Diamo voti e non perdiamo la speranza, però è tutta rotta questa roba qua.

Qualcuno dica a Dayane Mello che ha perso contro PIERPAOLO e che la sua amica ha perso contro l'iguana/panettiere pic.twitter.com/KkuRs7tfRR — 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞🥤 (@_alwaystired__) March 7, 2022

Ovviamente questa è solo l’opinione di Dayane Mello. Sicuramente le cose non sono andate in questo modo e il televoto, quello normale così come quello flash, non è truccato. Ad ogni modo, qualche tempo fa la modella è entrata nella Casa per fare una sorpresa alla sua amica. Ha espresso parole d’affetto nei suoi confronti. Andiamo, quindi, a rileggere ciò che ha affermato per quanto riguarda Soleil. Continuate a leggere se siete interessati…