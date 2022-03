GF Vip 6: Soleil eliminata, Davide in finale

Questa sera al GF Vip 6 non abbiamo visto una sola eliminazione, ma ben due, così come la decisione sul terzo finalista! Dopo l’eliminazione di Miriana c’è stata l’uscita a sorpresa di un secondo concorrente e la nomina appunto di un vippone a giocarsi la finale. Chi ha lasciato la Casa più spiata d’Italia? E chi ha raggiunto Delia e Lulù in finale? Scopriamolo insieme attraverso le prossime righe.

Tutto è cominciato dalle nomination a sorpresa. Qui i protagonisti rimasti in gioco al GF Vip 6 hanno avuto la possibilità di fare il nome della persona che, a detta loro, merita o non merita la finale. C’è chi ha giocato di strategia e chi con il cuore. Ecco i voti:

Barù ha votato Davide

Davide ha puntato su Soleil

Giucas ha scelto Davide

Jessica ha nominato Soleil

Manila ha dato la sua votazione a Soleil

Soleil ha puntato su Sophie

Sophie ha votato per Giucas

Davide Silvestri e Soleil Sorge si giocano quindi un posto in finale al GF Vip, mentre l’altro è stato eliminato definitivamente dal gioco. Il televoto flash ha così sancito il suo responso. Il concorrente che deve abbandonare la Casa è Davide, mentre Soleil è la terza finalista del GF Vip 6. Davide premiato con il 58%, Soleil con il 42%.

Che ne pensate di questa scelta del pubblico del GF Vip 6? Il televoto vi trova d’accordo? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci per altre news sul programma!

