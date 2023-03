NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Marzo 2023

Nikita Pelizon non viene avvisata del cartellone d’auguri realizzato dai Vipponi per il compleanno di Oriana Marzoli.

Il gesto di Nikita Pelizon

In queste ore nella casa del Grande Fratello Vip 7 si sta festeggiando il compleanno di Oriana Marzoli, tuttavia a finire al centro dell’attenzione è stata nuovamente Nikita Pelizon. Andiamo a scoprire tutto quello che è accaduto. In occasione del grande giorno dell’influencer i Vipponi hanno realizzato un cartellone d’auguri per Oriana, ma proprio la modella non è stata avvisata dal resto del gruppo. Quando così tutti hanno letto i loro messaggi, l’unico pensiero assente è stato quello di Nikita. A quel punto la Pelizon si è avvicinata alla Marzoli, e facendo chiarezza su quanto accaduto ha affermato:

“Ori io te li faccio dal vivo perché non ero stata avvisata del cartellone, auguri”.

Ma non è finita qui. Successivamente infatti, mentre tutto il gruppo stava festeggiando, Nikita Pelizon ha recuperato il cartellone d’auguri per Oriana Marzoli, e ha aggiunto un suo messaggio. Il gesto della modella naturalmente non è passato inosservato e ha attirato l’attenzione del web. Come è noto infatti da settimane la Vippona divide i social, e proprio di recente sembrerebbe aver perso diversi consensi tra gli utenti. Anche in casa Nikita non sembrerebbe avere più amici, fatta eccezione per Antonella Fiordelisi, l’unica rimasta al suo fianco.

Ciò nonostante sono ancora numerosi i fan che sostengono e supportano la Pelizon, che senza dubbio è una delle protagoniste assolute di questo Grande Fratello Vip 7. Come se non bastasse secondo gli scommettitori Nikita potrebbe avere buone possibilità di vincere il reality show. Ma cosa accadrà in queste ultime settimane di gioco? Non resta che attendere per scoprirlo.