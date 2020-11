1 Entrato al Grande Fratello Vip 5, Stefano Bettarini si scontra con Dayane Mello, che lo accusa di averla usata per una copertina

L’arrivo di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip 5 ha già movimentato gli animi della casa. L’ex calciatore si è infatti subito scontrato con Dayane Mello, con la quale in passato ha avuto un brevissimo flirt. I due si sono conosciuti in Honduras, quando la modella ha partecipato a L’Isola dei Famosi come concorrente, mentre Stefano ricopriva il ruolo di inviato. Tra i due le cose non sono finite bene, e spesso la Mello ha accusato Bettarini di averla usata solo per una copertina. Così questa sera i due hanno avuto modo di chiarirsi dopo tanto tempo, e naturalmente non è mancato lo scontro. Nel segreto del confessionale, Dayane parlando con Alfonso Signorini ha affermato:

“Un sacco di persone ogni volta mi chiedono di Bettarini, quindi forse è arrivato il momento di chiarire: è stata una scop**a e basta. Lo dico, non ho nulla da nascondere. In Honduras sulla spiaggia ci siamo baciati e ci hanno paparazzati. Noi ci siamo frequentati per una notte. Questa copertina non è stata voluta da me. Tornata in Italia mi sono ritrovata sul giornale. Ma non l’ho voluto io. Secondo me è una cosa che è stata organizzata da lui”.

A replicare a Dayane Mello è stato lo stesso Stefano Bettarini, che ha affermato:

“Già prima di incontrarla in Honduras, io non sapevo nemmeno chi fosse, un autore mi ha detto che ci voleva provare con me, perché aveva fatto un’intervista in cui aveva detto che gli piacevo. Quando ci siamo frequentati lei era già stata eliminata, e doveva restare una settimana nel mio villaggio. Lei ha detto delle inesattezze gravi”.

A quel punto Dayane Mello e Stefano Bettarini hanno avuto modo di avere un acceso faccia a faccia. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.