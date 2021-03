1 Il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda

Dopo l’intervento di Rosalinda Cannavò la scorsa settimana a Live Non è la d’Urso, dove ha confessato di aver parlato privatamente con Dayane Mello, adesso a parlare nella trasmissione di Barbara d’Urso è stata proprio la modella. La brasiliana ha raccontato che il loro rapporto si è incrinato con il trascorrere dei mesi. Ecco le sue parole a tal proposito, dove non è mancata una chiara stoccata:

“Abbiamo fatto un bel percorso. Ci siamo prese al primo sguardo, l’ho scelta. In lei ho visto una brava ragazza e ho fatto capire subito a lei che per me quello era un lavoro e non la vita reale. Per 5 mesi e mezzo lei ha avuto troppi alti e bassi. Per me non era più stimolante starle vicino. Mi alzavo e sentivo dire ‘dio come sono brutta’, ‘che vita di m’, ‘che noia’. Dopo un po’ mi succhiava le energie. Quando sono entrati i nuovi mi sono aggrappata a loro. Lei non faceva vedere che aveva ambizioni di arrivare in finale. Io invece dicevo ‘questo è il mio lavoro e voglio arrivarci’ “.

Curiosa la conduttrice ha chiesto a Dayane Mello cosa sente in questo momento per Rosalinda Cannavò: “Adesso cosa provo? Vedo che tutte le persone a me vicine non le vogliono bene. Lei forse ha cercato di cavalcare il suo percorso dietro al mio. E lei non è Dayane! Lei poi al GF ha iniziato a giocare un po’ contro di me, eliminava tutti i miei amici”.

Ma adesso Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sentono? In che rapporti sono? Ecco cosa ha detto la modella in trasmissione: “Ora ci siamo sentite su Whatsapp, parliamo. Le voglio bene. Quando sarà passato questo periodo ci vedremo e ci guarderemo negli occhi. Adesso però non è il momento”, ha chiosato.

Nonostante la stoccata nei confronti di Rosalinda, comunque, Dayane Mello sembra intenzionata a chiarire questo difficile rapporto con l’attrice.