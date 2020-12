C’è fermento nella casa del Grande Fratello Vip dopo quanto accaduto ad Andrea Zelletta nella giornata di ieri. La sua ragazza Natalia, infatti, per Natale gli ha fatto uno strano regalo che lo ha lasciato senza parole. Una boccetta di profumo vuota, un elastico e un biglietto piuttosto “distaccato”. Ma quale è stato il motivo di tutto questo? Andrea ancora non se lo sa spiegare e ha fatto molti pensieri su quanto accaduto.

Il gesto di Natalia nei confronti di Andrea ha fatto molto discutere la casa e, in serata, è arrivata una confessione piuttosto inaspettata da parte di Dayane. La ragazza, infatti, parlando con Cecilia e Carlotta, ha fatto intendere di sapere qualcosa su quanto successo. Ecco le sue parole:

“Entrare nella dinamica dove io non c’entro, non me la sento di avere la casa contro di me. Devi ricordare che ogni azione ha sempre una reazione. Tutto quello che lui ha passato, avere l’ansia, il confronto, la ragazza che viene qua. Tu che gli dici molte cose e magari passi anche da bugiarda. Perché io devo essere la responsabile di rovinare qualcosa, lui se ne deve rendere conto da solo. Se la devono vedere tra loro.”