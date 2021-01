3 Grande Fratello Vip: scoppia la polemica per i voti dal Brasile di Dayane, una pagina da 16 milioni di followers lancia un appello

Continua il Grande Fratello Vip e continuano le polemiche per i voti dal Brasile in favore di Dayane. Già nelle scorse settimane la questione aveva sollevato un polverone, visto che al televoto del GFVip confluiscono anche le votazioni dall’estero. C’è chi ha lamentato una grande ingerenza dei voti brasiliani in favore di Dayane, motivo per cui durante il televoto è tra le più forti, superando anche il super favorito Tommaso.

Nelle ultime ore, però, la questione si è ingrandita ancora di più. Tutto è nato per via del fatto che a breve, in Brasile, partirà il Grande Fratello e gli utenti italiani hanno giurato “vendetta”. L’intenzione di alcuni era quella di “farla pagare” ai brasiliani per il loro televoto, ma in che modo? Votando dall’Italia i concorrenti meno favoriti in Brasile. Uno scherzo per molti, ma non per alcuni. Tra questi ultimi anche una seguitissima pagina brasiliana.

L’account Hugo Gloss, che su Instagram conta 16,8 milioni e su Twitter 3,2 milioni di followers, ha infatti notato l’intenzione degli italiani e ha lanciato un appello. Tramite i propri social e il proprio sito, la pagina ha invitato tutti i brasiliani, appassionati di reality e non, a votare in massa per salvare Dayane.

É o quê?! Italianos ameaçam “sabotar” o #BBB21, e internautas reagem ao motivo e estratégia “corajosa” — confira! https://t.co/HMSBBupQMJ (Fotos: Divulgação; Jametlene Reskp para https://t.co/roHUILvexD) pic.twitter.com/kyzjlNC1V7 — Hugo Gloss (@HugoGloss) January 1, 2021

Quanto avvento ha creato una enorme polemica su Twitter, tanto che l’hashtag #televototruccatogfvip è schizzato nelle prime posizioni tra i trend.

Continua.