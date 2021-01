1 Nonostante i precedenti slittamenti, pare che il Grande Fratello Vip 5 si allunghi ancora! La finale sarebbe infatti prevista per fine febbraio

Incredibile il successo che il Grande Fratello Vip 5 sta ottenendo. Come è ben noto il reality si sarebbe dovuto concludere a dicembre. Tuttavia dati gli ottimi ascolti, i vertici Mediaset hanno deciso di allungare la trasmissione fino ad inizio febbraio. La finale, inizialmente fissata per l’8 febbraio, è stata poi rimandata alla settimana successiva, ma solo qualche giorno fa è arrivata notizia di un ennesimo slittamento. TvBlog ha infatti svelato in esclusiva che la trasmissione di Alfonso Signorini si concluderà venerdì 26 febbraio! Questo quanto si leggeva sul sito:

“Il Grande Fratello Vip 5 si allunga ulteriormente. Se infatti la finale era prevista, secondo gli ultimi aggiornamenti per lunedì 15 febbraio, l’epilogo di questa straordinaria edizione del reality show più celebre della televisione italiana si sposta ulteriormente di una decina di giorni. La finale del programma diretto e condotto da Alfonso Signorini è infatti prevista non più per lunedì 15 febbraio, ma per venerdì 26 febbraio, sempre in prima serata ovviamente su Canale 5, domani però se ne discuterà ancora. […] I vertici Mediaset hanno chiesto direttamente ad Alfonso Signorini di continuare a presidiare la prima serata di Canale 5 ancora per altre due settimane e per due volte la settimana, il lunedì ed il venerdì, con la finale che appunto si svolgerà venerdì 26 febbraio. Quella in corso quindi si conferma l’edizione del Grande fratello vip dei record, sia in termini di lunghezza, che in termini di ascolti”.

Adesso però pare che le cose siano nuovamente cambiate. In esclusiva infatti Gabriele Parpiglia, nel corso dell’evento di Biccy di Capodanno, ha annunciato che il Grande Fratello Vip 5 si allunga ancora! La finale infatti pare sia attualmente prevista per fine febbraio, più precisamente per domenica 28! Naturalmente al momento non c’è alcuna certezza della notizia. Come sappiamo infatti la domenica Canale 5 punta su Live Non è la d’Urso e pare strano che il fortunato programma di Barbara d’Urso non vada in onda per una settimana.

Cosa accadrà dunque al reality? Nel mentre qualche settimana fa Alfonso Signorini aveva detto la sua su un ipotetico slittamento fino a marzo. Rileggiamo le sue dichiarazioni.