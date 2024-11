Esilarante la scena di ieri ad Affari Tuoi! Stefano De Martino ha regalato uno show: ha preso in braccio la concorrente e tolto le scarpe. Il siparietto è tutto da ridere.

Stefano De Martino

La puntata domenicale di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino ha visto scendere in gioco Nicole, concorrente del Friuli Venezia Giulia, arriva precisamente da Gorizia. Con il pacco numero 16 ha provato a fare il suo gioco e ha sfidato il Dottore.

Nel corso dell’appuntamento ci sono stati diversi momenti di complicità e divertimento tra il conduttore Stefano De Martino e la pacchista. Entrambi si sono divertiti e hanno fatto divertire. E il finale è diventato persino virale sui social.

L’inizio per Nicole non è stato particolarmente fortunato, dato che ha subito pescato i pacchi da 200 mila Euro e da 50 mila Euro. Poi a fila ha eliminato anche i 10 mila, i 15 mila e i 75 mila Euro. Mentre il Dottore ha punzecchiato la concorrente, il conduttore Stefano De Martino ne ha subito preso le difese.

In seguito è arrivata una prima offerta da 20 mila Euro, rifiutato però dalla concorrente, che nel successivo pacco ha trovato i 100 mila Euro. Come rimediare allora? Stefano De Martino si è fatto prestare una giacca blu da una persona del pubblico e l’ha fatta indossare a Nicole, che invece aveva un abito completamente rosso. Nemmeno a dirlo con il tiro successivo è uscito un pacco di poco valore, di colore blu e il conduttore ha esultato per questo.

Poi lo scambio, che ha concorrente ha accettato, scoprendo solo dopo che all’interno del pacco che aveva erano presenti 200 Euro. A seguito di una serie di basse cifre, Stefano De Martino ha detto speranzoso di voler comprare la giacca se la partita sarebbe andata bene. La partita dunque era in fase di recupero.

Dopo una serie di battute tra Dottore e conduttore, il primo ha proposto un nuovo cambio e poi 20 mila Euro, ma entrambi sono stati rifiutati. Il gioco ad Affari Tuoi è proseguito con una serie di chiamate fortunate, tanto che è arrivata persino l’offerta da 40 mila Euro, che Nicole dopo un’attenta riflessione ha rifiutato.

Sono andati poi in fumo i 300 mila Euro e sul tabellone sono rimasti i 30 mila Euro, lo 0 e 1 Euro. Il Dottore, come comunicato da Stefano De Martino, ha proposto 10 mila Euro, ma Nicole ha fatto sapere di voler andare fino in fondo. Ha poi però ceduto allo scambio, lasciando il pacco per il numero 6!

La vittoria di Nicole ad Affari Tuoi

Infine come detto sono rimasti in gioco 1 Euro e 30 mila Euro. Il conduttore allora rivolgendosi alla concorrente ha affermato subito: “Non ci resta che scoprire cosa c’è dentro al pacco”. Ma prima di questo le ha fatto dunque la proposta: “Se vinci ti devi togliere i tacchi. Se se ne va con 1 Euro io salgo sopra, le faccio levare i tacchi e poi glieli tiro in faccia, Dottore”.

Così Stefano De Martino ha chiesto a Nicole di “spacchettare anche le scarpe”, l’ha presa in braccio e l’ha fatta sedere sul tavolo prima di toglierle le scarpe.

“Un finale da Cenerentola. Vediamo se nel pacco c’è una zucca o una carrozza”, ha proseguito il conduttore di Affari Tuoi. Ma Nicole è stata fortunata! All’interno del pacco della concorrente del Friuli Venezia Giulia erano presenti 30 mila Euro.

Non si è fatta attendere l’esultanza da parte di Stefano De Martino, che ha preso in braccio la concorrente, incitando il coro del pubblico per lei.

Una serata davvero indimenticabile per Nicole ad Affari Tuoi!