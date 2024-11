Ad Affari Tuoi abbiamo visto Stefano De Martino indossare sempre la solita camicia bianca, cravatta scusa. Ma perché ha il medesimo look in ogni puntata del programma? A svelarlo è stato proprio lui.

Stefano De Martino perché indossa sempre la camicia

Da due mesi Stefano De Martino è quotidianamente in TV grazie al suo impiego come conduttore della nuova stagione di Affari Tuoi. Il presentatore ha ereditato il posto di Amadeus, ma sta comunque riscuotendo grande successo in termini di ascolti, nonostante non manchi qualche critica.

Nel programma dei pacchi, Stefano De Martino ha scelto uno stile riconoscibile e veste sempre allo stesso modo. Indossa una camicia bianca aderente con maniche arrotolate, pantaloni scuri, di colore nero e una cravatta. Non è presente invece la giacca. Tra gli accessori invece ha con sé un orologio, modello Cartier.

Questo è l’outfit selezionato da Stefano De Martino, in cui si sente meglio a suo agio, tanto che l’ha proposto anche a Stasera tutto è possibile. Un look formale ma allo stesso tempo semplice. Ma come mai è così fedele a questi indumenti da riproporli?

In un’intervista insieme a Gianluca Gazzoli, Stefano De Martino ha raccontato che ha sempre avuto il contatto con il pubblico, quando frequentava il bar di famiglia e vedere i suoi cari approcciarsi al pubblico. Osservarli gli è servito a imparare tanto.

In seguito ha lavorato anche come parcheggiatore e ha ricordato la prima volta, che gli è valsa un insegnamento che rispetta ancora oggi:

“Non sapevo come vestirmi. Ero abituato a mio nonno sempre molto formale, in abito al bar. I miei abiti da lavoro, da cameriere, erano camicia bianca e pantaloni neri, a volte con cravatta o gilet. Visto che dovevo stare nel parcheggio di un ristorante vado a lavoro così: camicia bianca a pantaloni neri.

Il mio collega era con la tuta bucata ed era dichiaratamente il parcheggiatore: io venivo scambiato per il figlio del gestore, perché stavo vestito tutto preciso! Quella sera ho guadagnato zero, davano le mance tutte a lui e guadagnava molto più dei camerieri! Il sabato successivo sono tornato con la tuta più brutta che avevo, l’avevo utilizzata per dipingere casa. Facevo schifo! Ragazzi, ogni lavoro ha la sua divisa”.

Se vi state domandando quindi perché Stefano De Martino indossa sempre gli stessi abiti e look ad Affari Tuoi.