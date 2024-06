Ilary Blasi debutta come attrice sul grande schermo: la trama e quando esce il film

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Giugno 2024

Ilary Blasi

In queste ore è stata diffusa la notizia in base alla quale Ilary Blasi reciterà in un film per la prima volta

In queste ore è astato rivelato che Ilary Blasi debutterà come attrice in un film di prossima uscita. Ecco tutto quello che sappiamo e le parole del regista.

Ilary Blasi diventa attrice

Nella giornata di ieri è stato rivelato che Ilary Blasi debutterà come attrice per la prima volta in un film. Nel corso degli anni l’abbiamo vista debuttare sul piccolo schermo accanto a Gerry Scotti e poi ha assunto il ruolo di conduttrice molto amata dal pubblico on svariate trasmissioni Mediaset.

Adesso per la Blasi si prospetta all’orizzonte una nuova avventura, ovvero il suo debutto sul grande schermo. Oltre a una probabile docu-serie sul suo conto per Netflix e la conduzione di Battiti Live, infatti, pare che reciterà nel film “L’amore e altre seghe mentali“.

Il lungometraggio uscirà nelle sale italiane il 17 ottobre 2024 e ruoterà intorno al personaggio di Guido, un aspirante veterinario di 45 anni che vorrebbe sposare la sua fidanzata. Tutto però cambia nel momento in cui la donna muore in un tragico incidente stradale con l’amante.

A parlare delle doti recitative di Ilary Blasi ci ha pensato il regista e protagonista Giampaolo Morelli durante il Filming Italy Sardegna Festival:

“Se Ilary Blasi è una brava attrice? Vi stupirà, è molto capace. Io ci tengo tanto a lei, è una donna con grandissima autoironia e quindi grande intelligenza. Quando ho fatto Le Iene mi ha accolto con un’amorevolezza incredibile. Io tifo per le donne intelligenti e lei è una di queste”.

Al momento la Blasi non ha ancora commentato questa opportunità che le è stata data ma siamo convinti che sarà un vero successo. Tutti i suoi fan non vedono l’ora di poterla ammirare all’opera in queste nuove vesti. Ad oggi non sappiamo purtroppo quale sarà il ruolo di Ilary o quale sarà il suo minutaggio sullo schermo.