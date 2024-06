In queste settimane si è parlato di un possibile cambio di sedia a Uomini e Donne per Tina Cipollari e Gianni Sperti. Adesso però i due opinionisti rivelano se prenderanno parte al dating show come tronisti.

La verità sul ruolo di Tina e Gianni a Uomini e Donne

Si scaldano i motori per la nuova edizione di Uomini e Donne. Nonostante manchino più di due mesi all’inizio delle registrazioni delle prossime puntate, in queste settimane la redazione sta già lavorando senza sosta. In rete intanto sono emerse anche diverse indiscrezioni che stanno facendo discutere, ma che naturalmente non hanno trovato conferma da parte degli autori. Si è mormorato infatti che Maria De Filippi stesse pensando a un cambio di sedia per Tina Cipollari. L’opinionista, sempre secondo le voci di corridoio, potrebbe dunque assumere il ruolo di tronista, dopo che già quest’anno Ida Platano si è seduta sulla poltrona rossa.

Ma non solo. C’è anche chi ha sperato di vedere Gianni Sperti sul trono del dating show e così in breve sui social si è iniziato a parlare di tale possibilità. In queste ore però i due diretti interessati hanno rotto per la prima silenzio e hanno fatto chiarezza sul loro futuro all’interno del programma. Ospiti a un evento, come ha riportato Lorenzo Pugnaloni, Tina e Gianni hanno smentito i pettegolezzi sul loro conto e hanno annunciato non solo che non diventeranno tronisti ma anche che torneranno nelle vesti di opinionisti a settembre.

Già qualche giorno fa del resto Sperti ha spiegato perché non potrebbe mai sedere sul trono di Uomini e Donne. In merito ha affermato:

“Non riuscirei a sopportare di vedere la persona che mi piace in atteggiamenti intimi con qualcun altro. Nel parterre over sarei molto selettivo, ascolterei con attenzione la persona con cui mi rapporto perché in questo momento cerco un’intesa mentale. Sarei una spugna e non potrei che migliorare. Un’intesa solamente fisica mi annoierebbe”.