Gossip

Nicolò Figini | 23 Giugno 2024

Temptation Island

In queste ore si sta diffondendo il rumor secondo il quale una coppia dello scorso anno di Temptation Island sarebbe di nuovo in forte crisi. Ecco di chi si tratterebbe.

Crisi per una ex coppia di Temptation Island?

Manuel e Francesca sono stati due dei protagonisti di Temptation Island nella stessa edizione in cui hanno preso parte anche Perla Vatiero e Mirko Brunetti. In un primo momento la fidanzata aveva deciso, dopo il falò di confronto, di lasciare Manuel a causa delle troppe incomprensioni e di tutto ciò che sembrava irrisolvibile.

LEGGI ANCHE: Le presunte date di Sanremo 2025: quando dovrebbe iniziare

In seguito però ha deciso di perdonarlo e a Verissimo ha rivelato il motivo: “Adesso non stiamo più litigando. Adesso siamo più uniti“. Manuel stesso aveva dichiarato nella stessa occasione: “Lei mi mancava molto, ora sono diverso. Sono maturato. In questi mesi ho riflettuto e ho fatto un bel percorso interiore”. Francesca aveva dovuto anche difendersi dalle critiche di chi la giudicava per averlo perdonato:

“[…] Essere esposti pubblicamente non significa essere il pungiball dove scaricare la propria frustrazione e problemi personali… Credo ci sia un limite e quel limite viene superato quando si va a ledere tutto ciò che viene tenuto riservato e privato, tra cui la mia vita professionale”.

Purtroppo però la loro felicità sembra essere terminata perché gira voce che i due ex protagonisti di Temptation Island stiano attraversando una forte crisi. A rivelarlo ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza. L’influencer ha rivelato: “Aria di forte crisi tra Francesca e Manuel. I due si sarebbero mollati da pochi giorni“.

Crisi per Manuel e Francesca di Temptation Island?

Al momento tutto ciò però è da prendere con le pinze perché manca la conferma dei diretti interessati. Solo con il passare dei giorni scopriremo se tutto ciò corrisponde al vero oppure si trattava solo di un attimo passeggero per la giovane coppia,