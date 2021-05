1 La confessione di Deddy

Senza dubbio uno degli artisti del momento è certamente Deddy. Come sappiamo infatti l’ex concorrente di Amici 20 sta ottenendo un successo incredibile, e le sue canzoni stanno scalando le classifiche. Solo due settimane fa il giovane cantante ha pubblicato il suo primo EP, Il Cielo Contromano, che ha già venduto migliaia di copie. Ma non solo. Dennis infatti ha anche annunciato le prime date del suo tour, che partirà ufficialmente a dicembre 2021, e le due tappe milanesi sono già sold out! Nel mentre l’artista si sta anche concentrando a pieno suoi nuovi progetti, e senza dubbio le aspettative dei fan non verranno deluse.

In queste ore intanto Deddy si è raccontato nel corso di un’intervista per Radio Zeta, e durante la chiacchierata è accaduto qualcosa di inaspettato. Il cantante ha infatti svelato qual è stato l’unico ricordo brutto della sua esperienza ad Amici 20. Dennis ha così ammesso di aver avuto difficoltà nel gestire le critiche in merito al suo talento, che tuttavia gli sono servite per crescere. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ho un unico ricordo brutto: quando mi son sentito dire che non so cantare, ma in realtà mi è servito per motivarmi e dimostrare il contrario“.

Nonostante ci siano state alcune critiche durante la esperienza ad Amici 20, ad oggi Deddy è amatissimo dal grande pubblico, e senza dubbio nelle prossime settimane arriveranno per lui ulteriori soddisfazioni. Nel mentre qualche ora è stato svelato un retroscena inedito su Dennis e su Rosa Di Grazia, che come è noto sembrerebbero aver interrotto la loro relazione dopo la fine del talent show. Rivediamo cosa è accaduto.