1 Il retroscena su Deddy

Solo poche ore fa, dopo settimane di gossip e di pettegolezzi, è arrivata la conferma che tutto il web stava aspettando. Con un post sui social infatti Rosa Di Grazia ha annunciato la fine della sua relazione con Deddy, confermando così le teorie dei fan, che da tempo si chiedevano cosa stesse accadendo tra i due. Ciò nonostante la ballerina non ha svelato i motivi che hanno causato la rottura, che ancora oggi dunque rimangono un mistero. Qualche ora fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta facendo discutere il web.

Secondo quanto riportato dalla pagina Amici News infatti, pare che Deddy abbia lasciato Rosa Di Grazia per un’altra ragazza! Stando a quanto si legge, pare che il cantante di Zero Passi già da qualche settimana abbia fatto la conoscenza di un’altra persona, iniziando con lei una frequentazione. Ma non solo. Gli amministratori della fanpage hanno anche ammesso di conoscere l’identità di questa presunta ragazza, che tuttavia è rimasta nell’anonimato, ma di non sapere cosa abbia causato la rottura tra Dennis e Rosa. Questo quanto si legge in merito:

“La storia tra Rosa e Deddy è terminata e questo lo sapevamo da un bel pò di tempo, almeno noi lo sapevamo per certo, voi eravate rimasti col dubbio ma in fondo lo sapevate anche voi. Penso che la loro storia sia veramente finita con una pietra messa sopra dal momento che lui già da qualche settimana si frequenta con un’altra ragazza, spoiler. Sui motivi della rottura non sappiamo nulla. Sappiamo solo che da due settimane si sente con questa ragazza di cui sappiamo anche nome e cognome ma che per privacy non diremo e che 4/5 giorni fa sono usciti fuori a cena”.

Che dunque Deddy stia già frequentando un’altra ragazza dopo Rosa Di Grazia? In attesa di saperne di più in merito, rivediamo il lungo post della ballerina, col quale ha annunciato la fine della sua relazione con il cantante.