Deddy sta frequentando una nota tiktoker? Lei smentisce il rumor

1 Deddy sta frequentando Martina Trinca?

Tra i finalisti di Amici 20, il cantante Deddy ha iniziato la sua carriera fuori dal talent tra instore e annunci di concerti. Come sappiamo il giovane ha conquistato molti fan grazie alla sua storia passata, alle sue canzoni e ha fatto anche sognare con la storia d’amore con la ballerina Rosa Di Grazia. Ricordiamo ancora il loro saluto tra le lacrime quando lei è stata eliminata nella fase serale del programma.

Purtroppo questo amore non è continuato una volta concluso il talent. Dopo un mese di assoluto silenzio in cui già c’erano dubbi sul proseguimento della relazione, Rosa ha parlato dichiarando ufficialmente la fine del rapporto con un post Instagram. Le parole dell’ex allieva di Lorella Cuccarini avevano quindi fatto partire alcuni rumors riguardanti le cause della fine della storia. E si era sparsa la voce che Deddy avesse lasciato Rosa per un’altra ragazza.

A lanciare il gossip era stata la pagina Amici News dicendo che il cantante avrebbe conosciuto una nuova ragazza iniziando con lei una frequentazione e che erano anche a conoscenza della sua identità. Incuriositi e scioccati per la notizia, in questi giorni i fan hanno un po’ indagato e sul web è venuto fuori il nome di Martina Trinca, nota tiktoker. Il tutto è nato dal fatto che lei e il cantante si seguono reciprocamente su Instagram. Ma, come riporta il sito Webboh.it, Martina Trinca con alcune storie Instagram ha smentito qualsiasi rumor:

È giusto che io ne parli. Mi dite sempre tutti di Deddy, Deddy, Deddy… io non lo conosco. Ovviamente so chi è, ci seguiamo su Instagram, ma è una cosa che finisce là. Io non conosco lui e lui non conosce me, quindi basta no?

Dichiarazioni decisamente chiare e che non lasciano dubbi. Intanto ecco quello che Rosa aveva scritto per annunciare la fine della storia con Deddy…