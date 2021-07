1 Lo sfogo di Deddy

Sono state settimane intense le ultime per Deddy. Il cantante infatti dopo la fine della sua esperienza ad Amici 20 ha dato ufficialmente il via alla sua carriera, ottenendo un ottimo successo. Dopo la pubblicazione del suo primo EP, Il Cielo Contromano, che sta scalando le classifiche, Dennis ha iniziato a girare l’Italia per incontrare i suoi fan, che da mesi lo sostengono e lo supportano. Ma non solo. A seguito dei numerosi impegni promozionali, l’artista ha anche annunciato le prime date del suo tour, che partirà il prossimo inverno. I biglietti per accedere ai live sono già andati a ruba, e senza dubbio nelle prossime settimane potrebbe arrivare grandi novità.

Nel mentre però in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha portato il cantante al centro dell’attenzione mediatica. Deddy è stato infatti vittima di una truffa! Qualcuno si è spacciato per lui su Whatsapp, e la persona in questione ha contattato anche alcuni follower dell’ex concorrente di Amici 20, che pensando di parlare davvero con l’artista sono rimasti commossi e senza parole. Dennis tuttavia, dopo aver saputo della truffa, ha deciso di intervenire sui social e con un post sui social ha fatto chiarezza su quanto sta accadendo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“C’è un grandissimo cogl**ne che scrive ai ragazzi e le ragazze su whatsapp spacciandosi per me. Non ci credete non sono io“.

In queste settimane come se non bastasse Deddy è anche tornato in studio di registrazione per incidere nuova musica. In merito sui social ha affermato:

“Io ho finito oggi in studio, ho finito la giornata e quando sono arrivato qui a casa mi sono messo nel letto ad oziare, come si usa dire. E niente, ho guardato un po’ i social, ho letto un po’ i vostri commenti, i pensieri che avete su di me. Davvero mi sostenete sempre e vi volevo ringraziare… Quindi grazie”.

Qualche settimana fa nel mentre Deddy ha anche annunciato la fine della sua relazione con Rosa Di Grazia e proprio la ballerina ha fatto una richiesta particolare ai fan. Rivediamo le sue parole.