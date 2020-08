1 Dopo Giulia Latini e Vittoria Deganello, anche altri due noti ex corteggiatori di Uomini e Donne risultano positivi al Covid-19

Sono giornate delicate queste, come ben sappiamo. Improvvisamente infatti è drasticamente di nuovo aumentato il numero di contagiati dal Coronavirus, e diversi sono i volti dello spettacolo che si sono ammalati. Tra essi ci sono Giulia Latini, Vittoria Deganello e anche due ex tentatrici dell’ultima edizione di Temptation Island. Adesso però a svelare di essere risultati positivi al Covid-19 sono anche altri due noti ex corteggiatori di Uomini e Donne. Il primo a svelare di essere stato contagiato è Andrea Melchiorre, che come sappiamo per alcuni mesi è stato seduto nel parterre di pretendenti di Valentina Dallari.

L’influencer, che si trova in Sardegna in vacanza da circa 3 settimane, ha annunciato di essere positivo al Covid-19 sui social. In seguito Melchiorre ha invitato tutti coloro che sono stati a contatto con lui recentemente a sottoporsi al tampone e a stare in isolamento. Queste le dichiarazioni dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne in merito:

“Io sono qui in Sardegna dal 2 agosto. Apro subito il discorso dicendo che sono positivo. Mi è arrivato adesso il risultato del test. Quindi mi rivolgo a tutte le persone che ho incontrato in questi 20 giorni, con cui ho fatto le foto, non riesco a contrattare tutti ma fate il tampone. Io sono positivo ma non ho sintomi. Starò 15 giorni qui in Sardegna in attesa di fare un altro tampone fino a quando non risulterà negativo. Chi è stato a contatto con me negli ultimi 20 giorni faccia il tampone e stia lontano dalle persone”.

Ma non solo. Oltre ad Andrea Melchiorre infatti a risultare positivo al Covid-19 è stato anche un altro ex corteggiatore di Uomini e Donne. Scopriamo di chi si tratta.