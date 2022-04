1 Aida Yespica parla della Duran

Durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip 6, Delia Duran ha fatto piuttosto discutere e non solo per la sua storia d’amore con Alex Belli e il triangolo con Soleil Sorge. La modella venezuelana in chiacchiera con Miriana Trevisan si è lasciata scappare anche delle dichiarazioni che riguardano Aida Yespica, sua amica, rivelando di aver avuto un flirt con lei. Cosa che si è rivelata errata.

Queste dichiarazioni che Aida Yespica aveva prontamente smentito sul suo profilo Instagram. Ma non solo. Di questo ne aveva parlato anche a Casa Chi, durante una chiacchierata con la conduttrice Rosalinda Cannavò e i giornalisti: “Quello che Delia Duran ha detto non è vero e non è mai stato così. Io le voglio bene, siamo uscite insieme a cena nel nostro paese ma sempre a distanza. Io in queste cose non ci entro”, ha fatto sapere in quell’occasione.

A distanza di tempo, Aida Yespica è tornata a parlare di quanto accaduto al Grande Fratello Vip al settimanale Mio, spiegando di aver sentito personalmente Delia Duran dopo il reality show di di aver avuto la possibilità di affrontare la questione con lei. La Yespica le ha domandato i motivi che l’hanno spinta a fare determinate esternazioni. Ecco quanto rivelato, come raccolto da IlSussidiario.net:

«È un’amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella sciocchezza. L’ho chiamata e le ho detto: “Ma sei impazzita?”. Lei mi ha risposto: “Ma sì, dai, si fa un po’ di gossip!”. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre. Le ho chiesto di tenermi fuori».

