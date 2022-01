Delia Duran rivela di aver avuto un flirt con Aida Yespica, la regia stacca l’audio (VIDEO)

1 Il presunto flirt di Delia Duran con Aida Yespica

Continuano le rivelazioni di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip. Di tanto in tanto la moglie di Alex Belli si lascia scappare confidenze molto intime e personali mentre si trova a chiacchierare con gli altri compagni d’avventura.

Ieri sera Delia Duran durante una chiacchierata a tavola con Miriana Trevisan a un certo punto ha raccontato qualcosa di inaspettato. Oltre a ribadire di provare l’interesse anche per le donne, ha parlato ancora della sua sfera privata: “Per dire, io ho avuto un’esperienza con una…per dire una curvy come un’Aida Yespica”. Il nome di Aida Yespica si è capito perfettamente, nonostante la Duran l’abbia pronunciato a bassa voce. Quanto detto da Delia è stato immediatamente interrotto dalla regia, che ha pensato bene di togliere l’audio, censurando il momento.

Il video, però, non è sfuggito agli attenti utenti all’ascolto che hanno raccolto le dichiarazioni fatte da Delia Duran e le hanno caricate in rete. Ecco la breve clip in questione…

Parole, queste, che stanno facendo piuttosto discutere il web. Ovviamente noi di Novella2000.it diamo la possibilità ad Aida Yespica (che in passato a Rivelo raccontò di aver avuto una relazione con una donna senza però fare nomi) nel caso volesse intervenire di dire la sua e prendere una posizione circa le dichiarazioni fatte da Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip.

In attesa di capirne di più andiamo a rileggere lo sfogo di Delia Duran nel post puntata di lunedì…