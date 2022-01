Faccia a faccia di Delia e Alex: “Devi riconquistarmi”, Signorini fa una domanda intima – VIDEO

Il confronto tra Delia Duran e Alex Belli

Questa sera al Grande Fratello Vip 6 c’è l’ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli. E proprio con lui c’è stato un confronto prima dell’inizio di questa sua nuova avventura. Come sappiamo, la scorsa puntata Delia ha chiesto un periodo di pausa con Alex, perché stufa delle continue attenzioni di lui nei confronti di Soleil, anche a distanza. Così ha chiuso il collegamento.

Oggi, quindi, Alfonso Signorini, mentre lei era nella love boat, ha chiesto se voleva scambiare alcune parole con il marito, magari anche per chiarirsi un po’. La Duran ha iniziato con molta calma, spiegando le sue ragioni che già sappiamo. I due sono sembrati quindi chiarirsi. Ed infatti lo stesso Alex ha fatto un discorso portafortuna alla moglie. Le ha consigliato di essere se stessa, mostrare com’è fatta e mettere l’ultimo tassello in tutta questa storia.

Delia Duran ha apprezzato molto le parole di Alex Belli, ma ha fatto una precisazione, ha chiesto infatti di essere riconquistata. Da qui è iniziato un confronto abbastanza acceso. Belli si è chiesto come potesse riconquistarla se erano divisi e continuava a non capire. È stata Adriana Volpe a spiegargli che deve dare il suo supporto da lontano, tramite social, invece di farlo per Soleil. Sonia Bruganelli, invece, si è schierata dalla parte di Alex dicendo a lei che non doveva andare al GF, ma partire per una bella vacanza. Delia ha spiegato che non è successo, lui è tornato a casa come se niente fosse.

L'ultimo messaggio di Alex per Delia pochi secondi prima della sua entrata… siamo però certi che non finirà così. Infatti Delia lo dice forte e chiaro: devi riconquistarmi. #GFVIP pic.twitter.com/CDOBW551PS — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 14, 2022

Alla fine Alfonso Signorini ha cercato di smorzare un po’ gli animi con una battuta. Ha infatti chiesto a Delia se avessero almeno avuto rapporti intimi. E lei ha risposto che all’inizio, quando Alex è tornato a casa, ci sono stati.

Potete rivedere tutto il momento su Mediaset Play.

