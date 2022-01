Valeria e Nathaly si scontrano al GF Vip 6

Qualche tempo fa Nathaly Caldonazzo, appena entrata al GF Vip 6, aveva dato della “pazza” e della “esaurita” a Valeria Marini e la showgirl se l’era presa molto. Aveva ribattuto, infatti, quanto segue:

[…] ti ho chiesto scusa per questa mattina. Anche se eri fuori luogo, come sei fuori luogo da quando sei arrivata. Capisci? Sì, è così. “Tu sei pazza” a me? Nessuno si è mai permesso di dirmelo. E poi hai detto: “Speriamo che te ne vai stasera”? L’ha sentito Giacomo… Speriamo che te ne vai stasera… Sei appena arrivata. Ma porta rispetto! Che stai lì che stai… Cioè… Che sei lì che offendi. Hai offeso. […] Mi sono svegliata? Tu sei venuta da me a dirmelo, eh. Certo, mi dici “sei pazza”. Ma come ti permetti? Non ti permettere di offendere. Questo è il ringraziamento per averti aiutato. Ancora, certo, offendi…

Questa sera Alfonso Signorini, in diretta, ha tentato di far chiarire Nathaly con Manila. A un certo punto, però, Valeria Marini è stata tirata in ballo insieme a tutta la storia appena raccontata. La Caldonazzo ha negato di aver usato quei termini e Valeria le ha detto di stare al posto suo e di lasciarla parlare. Altro motivo di litigio e scontro, poi, è stata anche una tigre con cui dorme Valeria. Nathaly, infatti, è contro il fatto che la Marini abbia mandato via Federica dal letto per avere più spazio.

Tutto ciò è stato categoricamente smentito dalla showgirl, la quale ha affermato che la Calemme dorme con lei. Alfonso, allora, ha chiesto a Valeria come mai Nathaly non la convince. Questa la risposta: “Anche noi prima eravamo amiche… Lei mi ha attaccato e io ho detto che non c’è problema“. La Caldonazzo l’ha interrotta e l’altra le ha detto: “Scusa, ma sto parlando io ora. […] Io ho fatto finta di niente e sono passata oltre“. Nathaly ha asserito che il pubblico ha capito tutto e Valeria: “Ma cosa ha capito? Non ti montare la testa“.

