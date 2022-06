1 Meno rapporti intimi tra Delia e Alex Belli

Le montagne russe vissute al Grande Fratello Vip e i dubbi sulla loro relazione sono solo un lontano ricordo per Delia Duran e Alex Belli. Ora si mostrano più affiatati e innamorati che mai. In più occasioni hanno espresso la volontà di unirsi in matrimonio con rito civile, ma prima vogliono costruire insieme una famiglia. Ora arrivano nuove dichiarazioni da parte della venezuelana. Ha fatto sapere come lei e il suo compagno siano costretti ad avere meno rapporti rispetto al passato.

Alex Belli al settimanale Nuovo lo scorso anno aveva spiegato come tra lui e Delia Duran il desiderio fosse più incandescente che mai, tanto da ritrovarsi a ricrearsi momenti d’intimità almeno tre volte al giorno. Sempre al medesimo giornale Delia Duran ha rivelato come le cose a distanza di mesi siano decisamente cambiate.

Questo perché i due hanno manifestato il desiderio di diventare genitori e il ginecologo che segue passo passo la modella gli ha spiegato “che i rapporti troppo frequenti non aiutano”. Il medico gli avrebbe quindi suggerito di darsi una regolata: “Adesso lo facciamo di meno, una o due volte a settimana. Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro. In modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento“, ha precisato.

Sembrerebbe però che la situazione stia un po’ stretta a Delia Duran e Alex Belli, i quali si sono sempre dichiarati molto passionali. L’ex gieffina ha fatto sapere che soffrono parecchio questi “limiti” imposti dallo specialista, ma sanno perfettamente che comunque questo sacrificio ne varrà la pena.

L'idea di Delia Duran e Alex Belli è quello di avere un figlio ricorrendo a una semplice cura base. Se fosse necessario sono disposti anche a sottoporsi alla fecondazione artificiale.