1 La confessione di Delia Duran

Un post puntata intenso per Delia Duran che, ritrovatasi a parlare con Manila Nazzaro ha dato sfogo ai suoi pensieri. Dopo aver lanciato l’ennesima stoccata ad Alex Belli, la modella ha fatto delle confessioni sul suo ex. Ecco quanto raccolto da Biccy:

“Prendi una posizione ciccio. Dice che non devo distruggere il nostro amore, a me lo dice? Io ho parlato anche delle cose belle e intense che abbiamo affrontato in questi anni insieme. Ad esempio ad inizio relazione lui mi ha aiutata ad uscire da un rapporto che mi ha distrutta. Noi è vero che abbiamo combattuto tante cose, come quando abbiamo combattuto contro il mio ex, che mi ha maltrattata psicologicamente e fisicamente. Ho subito cose molto gravi. Eravamo innamorati io e Alex e mi ha dato la forza per allontanarmi dal mio ex che mi ha fatto di tutto. Credimi se ti dico che ne ho passate tante”.

Così Delia Duran si è aperta con Manila Nazzaro, spiegando la sua versione dei fatti: “Sono stata tradita molte volte dal mio ex, mi ha fatto tante corna, mille donne e tante cose che non posso dire. Era una storia di 8 anni, era un diavolo totale. Sul finale è stato proprio una cosa indescrivibile. Io a un certo punto ho detto basta. Gli ultimi tempi nemmeno riuscivo a toccarlo o a dormire con lui”.

A seguire Delia Duran ha confidato: “Ho subito scene pazzesche, dove lui mi ha preso tutto e ha detto che i ladri avevano rubato ogni cosa. Per vendetta ha fatto una marea di cose, non mi voleva dare le cose e ha detto di essere stato rapinato. Sì diceva che i ladri avevano svaligiato casa portando via tanti dei miei oggetti. E non solo, poi ci sono stati i soldi che avevo, anche quel capitolo è stato pesante. Avevamo i conti insieme e ha cambiato la password e ha trasferito tutti i soldi dal conto nostro a un conto internazionale”.

Insomma accuse pesanti quelle di Delia Duran. Semmai il suo ex volesse intervenire, Novella2000.it è pronta ad accogliere le sue dichiarazioni. Intanto andiamo a leggere le altre cose che ha detto la gieffina su Alex Belli…