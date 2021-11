1 La reazione di Soleil Sorge

Senza dubbio una delle concorrenti più amate e allo stesso tempo criticate di questa edizione del Grande Fratello Vip è Soleil Sorge. Fin dal primo momento infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto discutere il web e il pubblico, e spesso è finita al centro di numerosi litigi. Solo negli ultimi giorni l’influencer è anche finita al centro dell’attenzione mediatica per via del suo rapporto con Alex Belli. I due infatti si sono avvicinati sempre di più, fino a quando a intervenire non è stata Delia Duran, moglie dell’attore. Quest’ultima ha fatto un durissimo attacco a Soleil, che nel mentre ha iniziato ad allontanarsi da Alex, e i telespettatori attendono con ansia di scoprire cosa accadrà tra i due nei prossimi giorni. In queste ore intanto è arrivata una bellissima sorpresa per l’ex corteggiatrice.

I fan di Soleil Sorge hanno infatti inviato un aereo all’influencer, con un messaggio che contiene una frecciatina agli altri Vipponi del Grande Fratello Vip 6. Questa la provocazione dei follower della gieffina: “Soleil sorge, voi tramontate”. A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione della Sorge, che felice e divertita allo stesso tempo ha affermato:

“Io vi amo. Mi fanno morire. Questa neanche io l’ho mai fatta come battuta. A questa mi inchino, penso neanche mia madre l’abbia mai pensata. Sono dei geni”.

perché a soleil di non elogiare i suoi fan purtroppo… #gfvip pic.twitter.com/k8uDoh1Agl — anto 51% (@esconessa) November 12, 2021

