1 GF Vip 6, Delia Duran non sente i sapori

Nella serata di ieri, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, è stata organizzata una festa venezuelana in onore di Delia Duran. Lei, come già capitato per il compleanno di Kabir, ha dovuto cucinare per tutti. Una frase, però, come riporta anche il sito BlogTivvu ha suscitato la reazione del pubblico su Twitter. La concorrente, infatti, avrebbe detto di non sentire se ciò che stava preparando andasse bene di sale. In base a quanto raccontato da altri utenti, inoltre, avrebbe aggiunto che non sentiva bene i sapori e gli odori.

Sempre secondo quanto riportato dal web la regia avrebbe censurato questo momento. Purtroppo non siamo riusciti a trovare un video a riguardo, di conseguenza possiamo solo riportare ciò che è stato scritto nei vari post dei telespettatori. Fatto sta che risulta impossibile che gli autori abbiano fatto entrare una persona con il Coronavirus all’interno della Casa mettendo in potenziale pericolo tutti i suoi inquilini. La gieffina si è, infatti, sottoposta alla quarantena prima di entrare nel reality. Poco credibili, poi, anche l’ipotesi che sia stato Alex ad attaccarle qualcosa quando si è avvicinato un po’ di più nella puntata di venerdì 21 gennaio.

Altri ancora, invece, pensano si possa trattare di strascichi derivati dal fatto che avrebbe avuto il Covid poco prima di entrare al GF Vip. Se non fosse che proprio lei aveva dichiarato di essere in ottima salute tramite un post su Instagram, corredato di foto del tampone negativo:

PER QUANTO RIGUARDA IL MIO STATO DI SALUTE VOGLIO SMENTIRE CHIUNQUE ABBIA MESSO IN GIRO LA VOCE DELLA MIA POSITIVITÀ A COVID-19. TANTO PIÙ CHE CHE TALE INFORMAZIONE RIENTRA NELLA SFERA DELLA PRIVACY PERSONALE E CHIUNQUE LA VIOLI DANDO INFORMAZIONI PER DI PIÙ FALSE E NON FONDATE NE RISPONDERÀ LEGALMENTE. VOCLIO TRANQUILLIZZARE TUTTI COLORO CHE IN TANTI MI HANNO SCRITTO…MA STO BENE E QUESTO È IL MIO ULTIMO TAMPONE NEGATIVO! GRAZIE DEL VOSTRO AFFETTO.

