1 Delia sul triangolo con Alex e Soleil

Nel corso di un evento di moda di Relish, Novella 2000 ha avuto modo di rintracciare (tra i tanti ospiti presenti) anche Delia Duran. L’ex gieffina stavolta però si trovava da sola e non in compagnia del suo amato Alex Belli. Ma niente paura, la modella ci ha tenuto a rassicurare che la loro storia d’amore procede a gonfie vele, ma capita che ogni tanto siano lontani per degli impegni distinti o abbiano bisogno di staccare: «(…) Questo è un evento prettamente al femminile e sono felice di essere presente», ha specificato fin da subito.

Durante la chiacchierata con Armando Sanchez, oltre a parlare della sua relazione con Alex Belli e dei tanti progetti che la coppia vuole portare avanti insieme, non è mancato un accenno al famoso triangolo nato tra le quattro mura di Cinecittà e che ha coinvolto Delia, Alex e… Soleil Sorge, che tanto ha creato scompiglio sia dentro che fuori dal programma. Da settembre a marzo, infatti, non si è praticamente parlato d’altro. A chi pensa si sia trattata di una storia finta, ecco come ha risposto Delia Duran:

«Non sarebbe stato possibile inventarsi una storia così, saremo stati degli attori provetti. Inoltre nella Casa se è controllati 24 ore su 24, non si può nascondere la verità per mesi. Tutto è nato per caso e abbiamo continuato fino alla fine della trasmissione».

Ha spiegato Delia Duran a Novella 2000. Ma non è finita…