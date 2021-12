1 La querela di Delia Duran

Vi ricordate la famosa paparazzata che ha visto protagonista Delia Duran insieme a un ragazzo di nome Carlo, intenti a baciarsi in un noto ristorante milanese? La moglie di Alex Belli a Verissimo ha raccontato che si è trattato di un piano architettato per far ingelosire suo marito (vicino a Soleil Sorge), nulla di più, e di essere riuscita nel suo intento. Di vedute diverse è stato invece l’imprenditore partenopeo che ha sempre raccontato un’altra storia.

Per tale motivo Delia Duran nella scorse ore ha preso una decisione importante: querelare l’uomo con cui si è fatta pizzicare. Ecco la storia Instagram postata dalla modella nelle scorse ore:

“Con riferimento alle dichiarazioni di contenuto diffamatorio diffuse sui social media da tale Carlo Cuozzo in relazione a un asserito flirt sentimentale che hanno gravemente leso la mia onorabilità e reputazione, comunico di aver incaricato il mio legale di fiducia di tutelare e difendere la mia immagine in tutte le sedi competenti, censurando lo spregevole comportamento di certi soggetti, che per avere un momento di visibilità non hanno esitato a millantare in modo assolutamente illecito situazioni e vicende del tutto false e inveritiere che altro non fanno se non ledere la mia reputazione, onore e decoro. Delia”.

Ecco quanto postato da Delia Duran sui social…

La storia Instagram di Delia Duran

Questa dunque la forte presa di posizione da parte di Delia Duran nei confronti del ragazzo che finto di baciare, a detta sua, per provocare una pronta reazione in Alex Belli, il quale la settimana successiva si è auto espulso dal GF Vip. Ovviamente noi di Novella2000.it, in caso le parti interessate volessero intervenire, siamo a completa disposizione.

