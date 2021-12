1 A Verissimo Alex Belli dice di non essersi pentito di nulla

Questo pomeriggio a Verissimo abbiamo assistito all’attesa intervista di Alex Belli e Delia Duran. In studio Silvia Toffanin ha accolto per primo proprio l’attore che, tra le tante cose è ritornato sulle sue storie d’amore passate. A proposito dell’ex moglie Katarina Raniakova ha detto: “Siamo stati sposati 2 anni, ma la nostra storia era di molti più anni in totale 8 o 9 anni. Ma è stata una storia d’amore importante. Ci siamo incontrati quando io non avevo ancora iniziato TV e ci siamo vissuti tutto e siamo stati destinati a separarci”.

Silvia Toffanin a quel punto ha fatto sapere ad Alex Belli che hanno provato a contattare Katarina, ma lei non ha voluto lasciare alcun tipo di contributo e ha rifiutato: “Abbiamo provato a contattare Katarina per dirti qualcosa e lei ha detto che non voleva più associare il suo nome al tuo”. Apprese queste parole il gieffino ha così ribattuto: “È giusto, sono tanti anni che glielo dico anche se fa il contrario. Sono uscito e deve sempre mettere bocca in qualcosa. Lei ha un cuore buono e un’anima buonissima e potrebbe vivere di questo in modo più rilassato”.

Poco dopo sempre la conduttrice ha informato Alex Belli che, invece, c’era un contributo da parte di un’altra sua ex: Mila Suarez. Ma in questo caso l’attore è stato piuttosto deciso: “Mila? Di lei ero innamorato. È stato un passaggio molto veloce che non ho piacere di ricordare perché non si è comportata bene. Ha qualcosa da dirmi? Se volessi non sentirlo? Sì, mi dà fastidio e vi chiedo cortesemente di non vederlo”.

Ha chiosato subito Alex Belli, il quale durante il botta e risposta ci ha tenuto anche a fare una dovuta precisazione: “Precisiamo una cosa. Noi non siamo una coppia aperta. La nostra libertà mentale è una cosa e non pensiamo nulla di tutto questo. Lei ha vacillato. Io e Soleil dall’amicizia ci siamo avvicinati e si è smosso qualcosa e l’avete visto tutti, ma quello che ci ha sempre unito fin dall’inizio è stata questa libertà che abbiamo“.

E ancora Alex Belli ha detto: “Quello che ho vissuto è talmente reale e tangibile. Sei talmente immerso in quella realtà. Nel mio essere così eclettico ed esagerato, come Soleil, ci siamo trovati in una fase più giocosa e ludica. Ma stando insieme h 24. C’è attrazione, poi nasce qualcosa che ti porta a una fase sentimentale. Lì dentro l’amore ha una forma particolare edulcorata dal momento. Con Sole ne abbiamo parlato. Lei fuori ha un fidanzato che ama alla follia, io ho la mia storia e fuori da qui pensavamo di poter vivere dei momenti insieme”, aggiungendo di non essersi pentito di nulla e aver vissuto l’esperienza a 360°, ma ha chiesto comunque scusa per non aver gestito al meglio il momento. E cosa penserà di tutto questo Delia Duran? Scopriamo insieme le parole della moglie di Alex Belli…