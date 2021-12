1 Gli audio pubblicati dall’uomo paparazzato con Delia

Venerdì scorso sono state pubblicate da Whoopsee delle foto di Delia Duran in compagnia di un uomo misterioso a Milano. La modella e l’imprenditore (si chiama Carlo Cuozzo) hanno consumato una cena in un ristorante meneghino e proprio lì hanno scambiato intensi baci, mostrati poi ad Alex Belli durante la diretta.

Se in un primo momento Delia Duran non ha voluto affrontare la questione con Alex Belli, dopo il bacio in giardino tra quest’ultimo e Soleil Sorge, ieri è andata nella Casa del GF Vip per l’atto finale e non sono mancati attimi di tensione. Nel mentre sui social Carlo Cuozzo, il ragazzo delle immagini che hanno fatto il giro dei siti di gossip e del web, ha deciso di intervenire su Instagram e pubblicare dei pensieri piuttosto chiari su questa vicenda. Stando a quel che si legge il giovane 24enne ha dichiarato di voler parlare direttamente con Alex Belli e di volersi riprendere Delia Duran:

“Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba. Ne parliamo domani Alex…Vi dimostrerò come tornerà da me. Io non gioco caro Belli. Lei è stata mia e sarà ancora mia“.

Carlo ha parlato dunque di “relazione vera” con Delia Duran e ha poi fatto sentire degli audio in cui la modella conferma il tutto:

“Eccomi, dicevo che lo lascerò in diretta. Dir che con Carlo Cuozzo era tutto vero. Della relazione con Carlo e a lui bye bi**h. Dentro la casa lo lascio proprio in diretta, lo ribadisco. Mi sono stufata davvero eh“.

Carlo, il ragazzo paparazzato con Delia, pubblica questo su Instagram #GFVIP pic.twitter.com/JAXzAk8Z4V — 𝑨𝒏𝒈𝒆𝒍𝒊𝒄𝒂🐝 (@AEFFE___) December 14, 2021

Come risponderà ora Delia Duran? Novella2000.it è a disposizione nel caso volesse spiegare la sua posizione. Ma non è finita qui perché nei giorni scorsi ha parlato anche l’ex fidanzata di Carlo Cuozzo…