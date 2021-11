Jo Squillo apre la puntata del GF Vip indossando il niqab e parlando della violenza sulle donne: è polemica

Il messaggio di Jo Squillo

La puntata del Grande Fratello Vip 6 di oggi, venerdì 26 novembre, è iniziata con Alfonso Signorini che ha invitato al centro dello studio Jo Squillo. L’ex concorrente della casa è stata interpellata per il suo attivismo così da mandare un messaggio per la giornata contro la violenza sulle donne (ricorrenza di ieri, 25 novembre).

Jo oggi era in studio indossando il niqab, il velo islamico che copre l’intero corpo. Lo aveva già fatto nel corso della terza puntata del reality e ciò aveva scatenato molto polemiche. Lei però si era difesa dicendo che lo aveva fatto come gesto di solidarietà nei confronti delle donne di Kabul. Oggi quindi lo ha indossato di nuovo e ha mandato un messaggio per questa giornata.

“Ieri è stato il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E credo che, per me, tutti i giorni è il 25 novembre. In ogni luogo, in ogni posto, in ogni momento bisogna liberarsi da questa malattia dell’amore tossico. Tante manifestazioni. E ricordiamo che il silenzio è violenza”.

Nel dire questa ultima frase, Jo ha aperto la tunica che indossava e ha mostrato la t-shirt che aveva sotto con scritto “Silence is violence”.

Anche in questa occasione il web si è diviso tra chi ha apprezzato il gesto e chi invece ha condannato il suo aver indossato il velo.

