Fiori d’arancio per Demet Ozdemir

Grande gioia per Demet Ozdemir. L’attrice turca poche ore fa ha sposato il suo compagno Oguzhan Koc, col quale ha una relazione da diversi anni. Tuttavia solo pochi mesi fa l’ex volto di Daydreamer ha deciso di uscire allo scoperto. Da tempo i fan nel mentre attendevano le nozze, che inizialmente si sarebbero dovuto celebrare lo scorso 25 agosto. Tuttavia a causa dei violenti temporali che hanno colpito il nord-over della Turchia negli ultimi giorni il matrimonio è stato rimandato di qualche ora. Non si tratta delle prime nozze per la coppia, che si era già sposata in Germania. Adesso però Demet e Oguzhan hanno voluto celebrare nel loro paese la tradizionale Notte dell’Hennè, e nella giornata di domenica 28 agosto si è celebrato il matrimonio.

La coppia per il suo grande giorno ha scelto un lussuoso resort situato nel quartiere Seriyer di Istanbul, stesso luogo in cui Koc aveva chiesto alla sua compagna di sposarlo. Nel corso della giornata la sposa ha cambiato ben tre abiti e sui social non sono mancati gli scatti dei momenti più belli della giornata.

Ma chi c’era tra gli invitati alle nozze di Demet Ozdemir e Oguzhan Koc? A partecipare al ricevimento, oltre ai parenti e agli amici più stretti, sono stati anche diversi colleghi, tra cui anche Birand Tunca, che ha recitato al fianco dell’attrice in Daydreamer. Grande assente al matrimonio è stato però Can Yaman, che con ogni probabilità a causa del lavoro non ha potuto partecipare alle nozze di Demet. Come è ben noto in passato si è mormorato che tra i due attori ci fosse del tenero. Tuttavia entrambi più volte hanno smentito le dicerie, affermando di essere solo amici. Proprio la Ozdemir durante un’intervista per Verissimo aveva affermato:

“Abbiamo un ottimo rapporto. Abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo recitato insieme. […] Non voglio essere fraintesa, siamo amici. È una persona piena di valore, una persona a cui voglio sicuramente bene. Abbiamo entrambi grandi progetti, lavoriamo tanto, quindi non è che riusciamo a vederci così frequentemente. Però è sicuramente una persona a cui tengo molto. E anche a tutti coloro che incontro nel mio percorso, sono pieni di valore per me”.

