Demi Lovato torna a seguire un ex

Chi l’ha detto che gli ex non possono restare buoni amici? A dimostrarlo è Demi Lovato, cantautrice e attrice di successo statunitense che, nelle scorse ore, ha ricominciato a seguire sui social l’ex storico Wilmer Valderrama. Ma c’è una notizia nella notizia, perché l’artista ha voluto fare lo stesso anche con l’attuale compagna dell’attore, Amanda Pacheco.

Demi e Wilmer sono stati fianco a fianco per quasi sei anni e nel 2016 hanno annunciato che purtroppo le loro vite avrebbero preso strade differenti, nonostante ciò, però tra loro non è mancato mai affetto e stima reciproca, come dichiarato da loro stessi: “Dopo quasi sei amorevoli e meravigliosi anni, abbiamo deciso di mettere fine alla nostra relazione. È stata una decisione incredibilmente difficile per entrambi ma abbiamo capito che siamo meglio come amici. Ci supporteremo sempre l’un l’altro“

E Wilmer Valderrama per Demi Lovato c’è stato sempre, nonostante tutto. L’attore per esempio è stato di supporto alla cantante nel periodo più buio della vita di quest’ultima, quando è stata ricoverata per overdose. Un grande gesto che testimonia dunque quanto tra i due il bene non sia mai svanito.

Nel 2020, poi, mentre Demi Lovato è tornata single dopo la rottura con Austin Wilson, Wilmer ha chiesto ad Amanda di sposarlo. Ma come avrà reagito a tutto ciò la cantante? Stando a quanto fornito da E! News, una fonte vicina ha rivelato che la Lovato ha mostrato grande felicità. Ma leggiamo quanto raccolto in passato da MTV:

“È felice per Wilmer se lui è felice. Vuole il meglio per lui nella vita ed è contenta che abbia trovato l’amore. Saranno per sempre amici e avranno sempre un posto speciale nei loro cuori. Demi ha realizzato che lui non sarebbe stato il suo partner per la vita e lo sa da un po’ di tempo. È andata avanti, in un’altra direzione. Ma gli augura tutto il meglio“.

Adesso un ulteriore passo in avanti che testimonia come, seppur ex, siano diventati davvero buoni amici. A condividere lo screen che testimonia come Demi Lovato abbia tra i “segui” proprio l’ex Wilmer Valderrama e l’attuale dolce metà di quest’ultimo, è una fanpage della cantante…

I following di Demi Lovato

Demi Lovato dunque segue con grande affetto la coppia e si dice sinceramente felice per loro. Intanto di recente l’artista ha stravolto il suo look, ecco perché…