1 A fuoco l’appartamento di Denis Dosio

Ore intense le ultime per Denis Dosio. Nella giornata del 21 ottobre, intorno alle ore 12, l’appartamento del giovane influencer, che si trova al 14esimo piano di un palazzo a Rimini, è andato a fuoco. Le fiamme hanno annerito una parte della struttura, e la scia di fumo pare sia stata visibile anche a diversi chilometri di distanza, senza però causare feriti. A intervenire prontamente sono state due squadre di vigili del fuoco che hanno evacuato l’intero edificio per evitare danni. Solo intorno alle 13 però le operazioni di spegnimento si sono concluse. Attualmente non è ancora chiara la causa dell’incendio, ma pare si possa trattare di una presa elettrica difettosa. Nel mentre la testata Il Resto del Carlino ha raggiunto Dosio, che fortunatamente non si trovava in casa, che ha così rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le prime parole di Denis:

“Un disastro, praticamente non è rimasto nulla. Sono ancora sotto shock dopo quello che ho visto. È stato veramente un caso che non ci fossi, bastava che rientrassi qualche minuto prima e mi sarei ritrovato lì quando è successo. Per fortuna non ci sono stati feriti. Potrebbe essere stata una presa elettrica difettosa, ma ancora non c’è certezza. Il fuoco ha distrutto tutta la zona giorno e ha fatto danni in altre stanze”.

Denis Dosio nel mentre ha anche spiegato che al momento non risiede ancora in quella casa, e di aver ereditato recentemente l’appartamento dalla sua famiglia. Queste le sue dichiarazioni in merito, e la foto del grattacielo dopo l’incendio, postata sull’account Twitter dei vigili del fuoco:

“Non ci abitiamo ancora. La mia famiglia ha ereditato l’appartamento da poco, io ci vado ogni tanto ma va tutto ristrutturato”.

#Rimini, fiamme al 14º piano del grattacielo, #incendio circoscritto a un solo appartamento: evacuato per precauzione l’intero edificio, due squadre di #vigilidelfuoco in azione dalle 12.20, operazioni di spegnimento in corso [#21ottobre 13:15] pic.twitter.com/ACP5HUKQOD — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 21, 2022

