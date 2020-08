Denis Dosio contro la proposta di Er Faina: il video è virale

Il video di Denis Dosio che risponde alla proposta di Er Faina ha infiammato il web. Qualche giorno fa l’ex concorrente di Temptation Island Vip aveva pubblicato un filmato in cui si lamentava per la chiusura delle discoteche. La decisione del governo è stata discussa dall’influencer, che a quel punto, indignato, ha dichiarato che sarebbe stato giusto non riaprire nemmenp le scuole.

Il paragone delle due cose ha sollevato una questione sui social, in cui moltissimi utenti e personaggi famosi hanno espresso il proprio parere. Qualche ora fa anche Denis Dosio ha deciso di dire la sua. Il ragazzo, molto seguito dai teenager, ha espresso la propria opinione, scagliandosi apertamente contro Er Faina. Ecco le sue parole:

“Er Faina ha voluto comunicare il suo pensiero: visto che hanno chiuso le discoteche, lo Stato non si sarebbe dovuto permettere di aprire le scuole. Come se ci fosse qualche strano collegamento tra un posto in cui la gente fa per ubriacarsi e uno in cui si va per studiare. Questo è un posto che rientra tra i diritti della Costituzione, l’istruzione serve per avere un futuro migliore. Io non ci vedo un collegamento e non ti permetto di parlare a nome mio e di tutti i giovani. Visto che ti sei proclamato colui che parla a nome dei giovani”