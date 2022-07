1 Parla la fidanzata di Denis Dosio

Negli ultimi giorni a lanciare una frecciatina a Denis Dosio è stata Paola Di Benedetto. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando l’ex Vippona è stata ospite del canale del creator milanese GrenBaud su Twitch. Nel corso di un gioco, durante il quale la conduttrice doveva dare il suo giudizio su alcuni personaggi di cui le venivano mostrate le foto, Paola ha detto la sua proprio su Dosio, facendo riferimento a un suo video che ha fatto clamore diverso tempo fa. Queste le dichiarazioni della Di Benedetto:

“Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. E no, con le patatine nel c**o ha superato… ah si è capito chiaramente. E vabbè, ragazzi”.

In queste ore così Pipol Gossip ha intervistato Emy Buono, fidanzata di Denis Dosio, e l’ex Pupa ha così deciso di replicare per la prima volta alla frecciatina di Paola Di Benedetto. Ecco cosa ha dichiarato a riguardo:

“Paola Di Benedetto si è scagliata fortemente contro Denis. Come mai non sono intervenuta? Non l’ho fatto solo perché, come ho già detto, ho i profili chiusi. Ne approfitto: l’unica cosa che so di questa signora è che una assettata di visibilità. Anche perché è finita, nessuno parla più di lei. Ha fatto notizia sui social solo grazie a questo episodio. Ha aggiunto anche che è meglio che Denis si chiuda in un manicomio. Ma lei dovrebbe rinchiudersi lì. Ne ha veramente tanto bisogno! E poi, dai, nessuno la calcola più. Non sento parlare di lei da anni. Ma chi l’ha messa in mezzo a questa tizia? Ma sti gran ca*** di ciò che pensa”.

Attualmente Paola Di Benedetto non ha ancora replicato alle parole di Emy Buono e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di dire la sua. Nel mentre la fidanzata di Denis Dosio si è anche candidata per un reality. Andiamo a leggere le sue parole.