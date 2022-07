1 Su Twitch Paola Di Benedetto asfalta Dosio

Paola Di Benedetto non è una che le manda di certo a dire, nemmeno a Denis Dosio. La vincitrice della quarta edizione del GF Vip, che di recente è stata al centro del gossip per il breve flirt con Rkomi, è stata ospite su Twitch del canale del creator milanese GrenBaud. Qui ha avuto modo di chiacchierare dei più svariati argomenti quando a un certo punto le è stato chiesto un giudizio su alcuni personaggi.

Chiaramente non ha fatto i nomi e i due conduttori della diretta le hanno mostrato le foto solo tramite il cellulare. A un certo punto uno scatto ha destato l’attenzione di Paola Di Benedetto, la quale non è riuscita proprio a fare a meno di commentare e lanciare qualche frecciatina. Dalle sue parole e dall’esempio fatto si è subito intuito che parlasse di Denis Dosio:

“Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire”, ha esordito la speaker radiofonica. Ma è il commento successivo che ha fatto capire si stesse riferendo proprio a Denis Dosio: “E no, con le patatine nel c**o ha superato… ah si è capito chiaramente. E vabbè, ragazzi”. La bella influencer ha ricordato un video (divenuto popolare su OnlyFans e virale sul web) in cui il ragazzo si trovava a compiere appunto il gesto raccontato. Accaduto che fece non poco discutere.

Così dunque, senza troppi giri di parole, Paola Di Benedetto non le ha mandate di certo a dire. Chissà se Denis Dosio deciderà di replicare o lascerà perdere. In questi ultimi giorni, proprio il ragazzo è finito al centro di una polemica per un video postato sui social…