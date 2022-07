1 Parla Denis Dosio

Uno degli influencer più amati degli ultimi anni è senza dubbio Denis Dosio. Con la sua simpatia e i suoi modi di fare il tiktoker ha saputo conquistarsi l’affetto del pubblico, finendo però anche al centro della polemica. Da diverso tempo infatti Denis ha anche aperto un canale OnlyFans, dove in breve tempo è diventato uno degli italiani più seguiti sulla piattaforma. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Il profilo Instagram di Dosio è stato sospeso, e così in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto. Adesso a intervenire è Denis in persona, che nel corso di un’intervista per Pipol Gossip ha fatto luce sulla questione. Queste le sue dichiarazioni:

“Come mai il mio profilo Instagram è stato sospeso? Onestamente non lo so. Instagram non mi ha ancora dato motivazioni valide su questa sospensione. Forse i miei contenuti non sono alla portata di tutti? Non saprei. Se mi riferisco agli annunci spinti che faccio per pubblicizzare il mio canale Onlyfans? Può essere. Credo le segnalazioni siano arrivate soprattutto da tutti gli haters rosiconi che non tollerano il fatto che io crei dei contenuti per Onlyfans. Io però sono convinto di non dare fastidio a nessuno, e soprattutto non obbligo di certo le persone a seguirmi”.

Ma non solo. Proseguendo infatti Denis Dosio ha anche svelato di avere dei progetti in cantiere, e in merito ha affermato:

“A settembre partirò con gli Onlyfans Creator provenienti da tutto il mondo e ci ritroveremo tutti insieme nella stessa villa. Una Réunion pazzesca! Creeremo delle sinergie internazionali che ci aiuteranno a sviluppare nuove idee super creative. Ovviamente il divertimento sarà al primo posto”.

Qualche mese fa intanto proprio Denis Dosio ha raccontato quando guadagna grazie a OnlyFans. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.