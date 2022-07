1 Interviene Denis Dosio

Negli ultimi giorni Paola Di Benedetto ha lanciato una palese frecciatina a Denis Dosio. Tutto è iniziato quando l’ex Vippona ha partecipato come ospite al canale del creator milanese GrenBaud su Twitch. Nel corso di un gioco, durante il quale doveva dare il suo parere su alcuni personaggi di cui le venivano mostrate le foto, Paola ha dato il suo giudizio proprio su Dosio, facendo riferimento a un suo video che qualche tempo fa ha fatto discutere il web. Queste le dichiarazioni della Di Benedetto: “Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. E no, con le patatine nel c**o ha superato… ah si è capito chiaramente. E vabbè, ragazzi”.

Adesso però a intervenire è proprio Denis Dosio, che con un video su TikTok (l’influencer è stato bannato da Instagram), ha deciso di rispondere all’attacco di Paola Di Benedetto, facendo un duro sfogo. Queste le sue parole, riportate da Biccy:

“Oddio ma parli proprio di me Paolina? Quale onore mi porta a ricevere insulti diffamatori da parte tua? Proprio da te? Tu che nutrivi tanta mia stima. Lanciavi quei bellissimi messaggi social sui tuoi profili. Cercavi di trasmettere valori ai milioni di fan che hai. Se la memoria non mi inganna l’ultimo diceva di dimenticarci dei filtri per poterci accettare così come siamo, perché là fuori non ci può essere nessuno che ci dica che non siamo bellissimi. E invece qualcuno che ci dice che saremmo da rinchiudere in manicomio va bene. Quindi dire questo è possibile e giusto? E non fraintendermi. Ho apprezzato particolarmente la tua coerenza. Hai detto ai tuoi fan di mostrarsi senza filtri e l’hai fatto tu stessa in diretta. Hai dato l’opportunità a noi da casa di vedere la Paola Di Benedetto vera e reale”.

Ma non solo. Poche ore fa a replicare a Paola Di Benedetto è stata anche Emy Buono, fidanzata di Denis Dosio, che a sua volta ha attaccato l’ex Vippona. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.