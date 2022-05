1 Parla Denis Dosio

Periodo intenso e pieno di soddisfazioni questo per Denis Dosio. Come sappiamo solo da qualche giorno l’influencer ha terminato la sua esperienza a La Pupa e il Secchione Show, dove ha fatto la conoscenza della Pupa Emy, con la quale ha iniziato una relazione. Nel mentre Denis continua a lavorare su OnlyFans, dove attualmente è uno dei personaggi italiani più seguiti e noti. In breve tempo infatti Dosio ha ottenuto un successo incredibile sul noto social, e solo qualche ora fa è stato ospite a Pomeriggio Cinque, dove ha svelato quanto guadagna grazie a OnlyFans. Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvu:

“Su OnlyFans sono il personaggio maschile più forte in Italia. Ricchissimo? Mi tratto bene e non manco di rispetto a nessuno. Esistono poche persone che fanno meno di 3mila euro al mese, poi se sei uno forte e influente puoi superare anche 10mila euro al mese”.

"Guadagno migliaia di euro pubblicando foto sexy sul web"



Ma non solo. Denis Dosio ha fatto anche luce su un episodio avvenuto qualche settimana fa, quando è giunta voce che la Polizia avesse sorpreso il tiktoker nudo tra i boschi insieme a un ragazzo mentre creava contenuti per OnlyFans. In merito l’influencer ha affermato:

“Sono stato beccato nel bosco mentre facevo dei contenuti a nudo, insieme a un ragazzo: eravamo in due, entrambi nudi, con i pantaloni calati, insieme a un OnlyFans creator internazionale. Poi siamo stati beccati dalla polizia, ci hanno solo chiesto le generalità, non siamo stati messi in carcere, ci hanno chiesto di vedere il video ed era un video normalissimo. Io non faccio nudo integrale ma nudo artistico”.

Già poche ore dopo l’accaduto Denis Dosio aveva fatto chiarezza sulla situazione. Andiamo a rivedere cosa aveva dichiarato.