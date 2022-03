Denis Dosio OnlyFans: foto, prezzi e video del creator

Su OnlyFans Denis Dosio ha sbancato con un nuovo record: ecco perché il creator ha aperto il canale, le foto, video e i prezzi di questo suo progetto decisamente bollente!

Denis Dosio su OnlyFans: perché ha aperto il canale

A fine del mese di settembre Denis Dosio ha stupito tutti, ancora una volta. Il giovane 20enne di Forlì, infatti, ha deciso di sbarcare su OnlyFans, piattaforma nata nel 2016, dove gli utenti pagano per i contenuti da vedere come foto e video (spesso hot) o live streaming. Tutto ciò grazie a un abbonamento mensile con prezzi precisi.

Presenti nel mondo OnlyFans creator, modelli, istruttori di fitness e tra essi spunta anche il nome di Denis Dosio. In tanti si chiedono perché l’ex gieffino abbia deciso di aprire un canale su questa piattaforma. A spiegarlo è stato lui stesso sui Instagram:

“Sta succedendo il delirio! Ma perché l’ho aperto? Beh, partiamo dal presupposto che in Italia siamo 20 anni indietro. Era questo il motivo per cui non lo avevo ancora aperto. Avevo paura delle critiche, del giudizio della gente… Là è consentito l’ingresso ai veri fan ed è per questo che l’ho aperto.

Io me ne sono sempre fregato del giudizio della gente, mi sono fatto le ossa. Io voglio incontrare i miei veri fan, voglio avere un contatto, voglio messaggiare, fare amicizia e voglio mostrare le parti mie più ribelli perché quella piattaforma me lo consente. Sono un ventenne e voglio essere trasgressivo. Voglio creare un’unione con voi che siete i miei veri fan”.

Ha detto Denis Dosio parlando di OnlyFans. E ancora riguardo a questo:

“Il riassunto è che dovete vivere la vita come solo e soltanto voi volete. Non voglio avere blocchi, voglio essere pazzo e impulsivo, prendermi la vita come viene senza pensare a come farmi accettare dalle persone, perché le uniche persone che avrete accanto sarete sempre e soltanto voi! Da sempre e per sempre. La vita è una. Siate i protagonisti della vostra. Se sarete quello che vogliono gli altri, non sarete altro che spettatori di una linea temporale che vi sfuggirà sotto le dita. È nelle follie che sentirete il vento dell’esistenza”.

Foto e video di Denis Dosio su OnlyFans

Ma che foto e video è possibile trovare sul profilo OnlyFans di Denis Dosio? Pare che il ragazzo stia proponendo vari contenuti, anche insieme a creator internazionali e, giorno dopo giorno, promette colpi di scena.

Le foto e i video di Denis presenti su OnlyFans sono decisamente hot. Il gieffino, piuttosto disinibito, si mostra senza veli, come mamma l’ha fatto e con un po’ di provocazione stuzzica la fantasia dei suoi fan.

Qualche foto e video li ha mostrati anche su Instagram e Twitter, scatenando però non poche polemiche tra gli utenti. Nonostante sia stato spesso subissato da giudizi severi, ha raggiunto un record importante…

Il record raggiunto da Denis in pochi giorni

L’arrivo di Denis Dosio su OnlyFans, a quanto pare, è stato un vero e proprio successo. In pochi giorni infatti ha raggiunto traguardi esorbitanti. Su Instagram ha fatto sapere di trovarsi nella top 0,26% di tutti i creator mondiali di OF.

In parole povere, per intenderci, lui tra tutti gli iscritti (a livello mondiale) rientra tra i più seguiti al mondo! Per tale ragione, dopo questo successo Denis Dosio ha pensato bene anche di replicare a tutte le critiche ricevute:

“Pensate quanto può essere bello vivere una vita senza dare conto a chi per te spera solo il peggio. La verità è che non sai mai cosa succederà domani, la vita è una corsa folle. E niente è garantito“.

Ha spiegato.

I prezzi per entrare a far parte della community di Denis Dosio

Ma c’è un costo per entrare a far parte della community di OnlyFans di Denis Dosio? Pare proprio che ci siano dei prezzi.

Per essere dei fan del creator sulla piattaforma dovete sborsare 15 dollari (si parla dunque di Euro 12,89 per intenderci).

Queste tutte le informazioni che abbiamo a riguardo circa l’arrivo di Denis Dosio su OnlyFans tra foto e video hot, i record raggiunti in poco tempo e i prezzi.

Novella 2000 © riproduzione riservata.