Chi è Denis Dosio? Età, altezza, fidanzata, canzone e Instagram

Chi è Denis Dosio

Nome e Cognome: Denis Dosio

Data di nascita: 21 marzo 2001

Luogo di Nascita: Forlì

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: influencer

Fidanzato: Denis è attualmente single

Figli: Denis non ha figli

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @denisdosio

Profilo TikTok: @denis.dosio

Denis Dosio età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Denis Dosio, quando è nato e quanti anni ha. L’influencer nasce a Forlì il 21 marzo del 2001, la sua età è dunque di 21 anni. Non sono disponibili tutta via le informazioni riguardo l’altezza e il suo peso. Sappiamo che il blogger ha studiato Ragioneria all’ITC Carlo Matteucci della sua città e che ha origini brasiliane. Suo padre infatti è metà brasiliano e metà etiope e lavora come camionista. Sua madre invece si occupa di lui e dei suoi due fratelli.

Proprio a suo fratello maggiore Manuel è legatissimo, e spesso i due si mostrano anche insieme sui social, registrando video che hanno conquistato il web. Totalmente estranea al mondo dello spettacolo è invece sua sorella.

Denis Dosio si definisce una persona solare e determinata, sempre pronto ad ascoltare gli altri. A sua detta però si ritiene un ragazzo fin troppo permaloso.

Ma scopriamo adesso tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata.

Vita privata

In molti naturalmente si chiedono se Denis Dosio abbia o meno una fidanzata. Il blogger è attualmente single, tuttavia è alla ricerca dell’amore e si dichiara pronto ad avere una relazione stabile e duratura.

Solo qualche mese fa si è ipotizzato che Dosio avesse iniziato una relazione con Aurora Celli, nota youtuber e tiktoker. I due sono stati infatti paparazzati insieme e a quel punto il web ha ipotizzato che ci fosse del tenero.

Ciò nonostante la relazione non è mai stata confermata, e ad oggi dunque Denis Dosio risulta essere single e non sembrerebbe avere una fidanzata.

Ma vediamo adesso dove è possibile seguire Denis sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Denis Dosio: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Denis Dosio sui social, in particolare su Instagram.

L’influencer ha naturalmente un profilo attivo, che vanta diverse migliaia di follower.

Ma non solo. Denis ha anche una pagina su TikTok, dove è una vera star.

Scopriamo ora quello che sappiamo sulla sua carriera.

Carriera

La carriera di Denis Dosio inizia quando il blogger ha solamente 14 anni. Tutto parte quando decide di aprire un canale su YouTube, in cui racconta aneddoti della sua vita. Ciò nonostante, data anche la sua giovane età, Dosio viene preso di mira, deriso e preso in giro. Non mancano anche atti di bullismo, in particolare tra i banchi di scuola. Questo quello che ha raccontato Denis in un’intervista per il settimanale Chi:

“A 14 anni ho iniziato a pubblicare qualche post su Instagram, poi video su YouTube dove facevo un po’ il personaggio. Dicevo “ehi piccoline come state?“, anche se non mi ascoltava nessuno. Ero strano e bruttino, ma sono arrivato a 4 mila follower. Poi però è iniziato un periodo un po’ buio, la gente della mia città ha iniziato a prendermi in giro. Addirittura alcuni proiettavano i miei video in classe per sfottere, ma erano i primi colpi e a 14 anni non ero abbastanza forte per sopportarli. Così mi sono chiuso in me stesso per un anno, sono uscito pochissimo, ma ho continuato a postare perché mi rendeva felice nonostante il poco successo. Poi a 17 anni ho iniziato a fare palestra, i lineamenti sono cambiati e in un anno sono arrivato a 100.000″.

A un tratto però per Denis Dosio arriva l’inaspettata popolarità, grazie anche alla sua amicizia con Luca Vittozzi, ex protagonista de Il Collegio. Da quel momento per l’influencer si aprono le porte del mondo dello spettacolo. A poco a poco il giovane blogger riesce a ottenere sempre più popolarità, confermandosi come uno dei volti più amati e seguiti del web.

Nel 2020 Denis debuttare anche nel mondo del musica e pubblica così la sua prima canzone, Non Mi Tocchi! Proprio durante un’intervista per Novella 2000, Dosio ha raccontato i retroscena della sua carriera artistica, affermando di voler dare una svolta alla sua immagine. In seguito Denis ha anche pubblicato la sua seconda canzone, Fatti a Regola d’Arte, che ha ottenuto un ottimo riscontro mediatico.

Sempre nel 2020, Denis Dosio entra nel cast del Grande Fratello Vip 5.

Grande Fratello Vip 5

A settembre 2020 Denis Dosio entra nel cast del Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini. Proprio merito alla sua partecipazione al reality l’influencer a Chi svela:

“Il motivo principale per cui ho accettato è che cerco il riscatto. Il pubblico ha forti pregiudizi su di me, al di là di chi mi odia molti pensano che io sia uno stupido e stare sotto le telecamere h24 è un’opportunità assurda per far conoscere Denis umanamente: i miei lati positivi e quelli negativi. Per quante stories io faccia, questa cosa è impossibile sui social e poi chiaramente il F ti dà una visibilità enorme e per chi vuole fare televisione come me è il massimo”.

Tuttavia le cose non sono andate come previsto. Pochi giorni dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5, Denis Dosio viene squalificato per aver bestemmiato. Nel 2021 l’influencer debutta su OnlyFans.

OnlyFans

A settembre 2021 Denis Dosio per la prima volta decide di approdare su OnlyFans, dove in breve raggiunge la popolarità. Il suo canale infatti risulta essere uno dei più seguiti. Su Instagram nel mentre l’influencer ha spiegato perché ha deciso di aprire un account sul social. Queste le sue dichiarazioni:

“Perché l’ho aperto? Beh, partiamo dal presupposto che in Italia siamo 20 anni indietro. Era questo il motivo per cui non lo avevo ancora aperto. Avevo paura delle critiche, del giudizio della gente… Là è consentito l’ingresso ai veri fan ed è per questo che l’ho aperto. Io me ne sono sempre fregato del giudizio della gente, mi sono fatto le ossa. Io voglio incontrare i miei veri fan, voglio avere un contatto, voglio messaggiare, fare amicizia e voglio mostrare le parti mie più ribelli perché quella piattaforma me lo consente. Sono un ventenne e voglio essere trasgressivo. Voglio creare un’unione con voi che siete i miei veri fan”.

E ancora Denis Dosio parlando di OnlyFans ha aggiunto:

“Il riassunto è che dovete vivere la vita come solo e soltanto voi volete. Non voglio avere blocchi, voglio essere pazzo e impulsivo, prendermi la vita come viene senza pensare a come farmi accettare dalle persone, perché le uniche persone che avrete accanto sarete sempre e soltanto voi! Da sempre e per sempre. La vita è una. Siate i protagonisti della vostra. Se sarete quello che vogliono gli altri, non sarete altro che spettatori di una linea temporale che vi sfuggirà sotto le dita. È nelle follie che sentirete il vento dell’esistenza”.

Nel 2022 per Denis Dosio arriva una nuova opportunità televisiva: La Pupa e il Secchione Show.

Denis Dosio a La Pupa e il Secchione Show

Martedì 15 marzo 2022 parte su Italia 1 La Pupa e il Secchione Show. La nuova edizione del reality è condotta da Barbara d’Urso e a far parte del cast di concorrenti è anche Denis Dosio.

All’interno del programma l’influencer ricoprirà il ruolo di Pupo.

Ma chi sono gli altri concorrenti de La Pupa e il Secchione Show? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione Show

Denis Dosio non è l’unico concorrente de La Pupa e il Secchione Show. A far parte del cast troviamo infatti anche:

(IN AGGIORNAMENTO)

La giuria è invece formata da Federico Fashion Style, Antonella Elia e da Soleil Sorge. Ma andiamo a vedere ora il percorso di Denis Dosio a La Pupa e il Secchione Show.

Il percorso di Denis a La Pupa e il Secchione Show

Il percorso di Denis Dosio a La Pupa e il Secchione Show inizia ufficialmente martedì 15 marzo 2022. Ma come se la caverà l’influencer?

1° puntata: Denis dà il via al suo percorso e viene affiancato a una Secchiona.

(IN AGGIORNAMENTO)

